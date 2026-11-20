Olayın detayları:

Ankara'nın Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında, kasadan 100 bin lira eksildiği iddiası güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri sahibi Ramazan Altun'un beyanına göre parayı arkadaşına ödemek isteyen K.T.'nin getirdiği 50 bin liralık iki deste, çalışan Uğur Y. (48) tarafından teslim alındı ve önce kasa içine konuldu.

Kamera görüntülerinde, kasaya konulan paraların daha sonra Uğur Y.'nin montunun cebine konduğu ve çalışanın mekandan ayrıldığı görüldü. Altun, çalışanına ulaşılamaması üzerine kayıtları inceleyince paranın kaybolduğunu fark etti.

İş yeri sahibinin açıklamaları ve güven kaybı:

Altun, olayla ilgili yaptığı açıklamada Uğur'un yaklaşık üç yıldır çalıştığını ve aralarında sorun olmadığını belirtti. Altun, geçmişte paraya ihtiyacı olduğunu söylediğinde kendisine yardım ettiğini, daha önce böyle bir davranış sergilemediğini ifade etti. Ayrıca telefonunun kapalı olduğunu, evinde bulunmadığını ve dükkâna geldiğinde her zamanki gibi telefonunu kapatmayacağını söylediğini anlattı.

Altun, "Güvendiğim biriydi" diyerek yaşadığı şaşkınlık ve üzüntüyü dile getirdi; kamera kayıtlarını inceleyince paranın nasıl eksildiğini anladığını ve durumun kendilerini zorladığını söyledi.

Soruşturma ve hukuki süreç:

Altun, şahıs hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve hukuki sürecin takipçisi olacağını belirtti. Olayla ilgili olarak polis ekipleri, Uğur Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Soruşturmanın devam ettiği, şüphelinin bulunmasına yönelik adımların sürdüğü bildirildi.

Görüntülerin, iş yerinde emanet edilen paranın hareketlerini net şekilde göstermesi, soruşturmanın seyrinde delil niteliği taşıyor. İş yeri sahipleri ve işletmeler açısından emanet para teslimi ve kayıt tutma uygulamalarının önemini bir kez daha ortaya koyan olay, güven ilişkilerinde yaşanan zedelenmenin de altını çiziyor.

RAMAZAN ALTUN