kaza ve ilk bulgular:

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesimi Nogaylar mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Ö.A. idaresindeki gübre yüklü 21 AHH 969 plakalı tır kontrolden çıkarak refüje çarptı ve makas attı. Rüzgâr veya savrulma sonucu tırın taşıdığı yükün yola dağılması sonrasında arkadan gelen araçlar zincirleme biçimde kazaya karıştı.

Takip eden araçlardan birinin sürücüsü S.A. yönetimindeki 47 ACE 644 plakalı tur otobüsü, makaslayan tıra çarptı. Kazada otobüs içinde bulunan yolcular ile diğer araçlarda bulunan kişiler yaralandı.

müdahale ve ulaşım durumu:

Kaza sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sıkışan yolcular da dahil olmak üzere tüm yaralılar ekipler tarafından araçlardan çıkarıldı ve sağlık kuruluşlarına nakledildi. İlk belirlemelere göre 23 yolcu yaralanmıştır.

Yetkililer, otoyolun güvenliğinin sağlanmasının ardından trafiğin tek şeritten kontrollü olarak açıldığını bildirdi. Yol üzerindeki dökülen gübre ve hasar gören bariyerlerin temizlenmesi ve onarımı çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

valinin açıklaması:

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kazayla ilgili yaptığı açıklamada olayın sabah saatlerinde gerçekleştiğini, çekici ve bağlı dorsenin refüje çarpmasıyla yükün yola dağıldığını ve arkasından gelen çekici ile tur otobüsünün de bu araçlara çarptığını anlattı. Çeber, yaralananlara acil şifalar dileyerek kurtarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucunda tüm yaralıların sağlık kurumlarına sevk edildiğini kaydetti.

GAZİANTEP VALİSİ KEMAL ÇEBER, TARSUS-ADANA-GAZİANTEP (TAG) OTOYOLU NURDAĞI KESİMİ NOGAYLAR MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI.