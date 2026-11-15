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Odunpazarı'nda çalışan personele diyabet farkındalığı etkinliği

Odunpazarı Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde personeline kan şekeri ölçümü ve bilgilendirici broşürlerle diyabet farkındalığı oluşturdu.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Serkan Varol

Odunpazarı'nda çalışan personele diyabet farkındalığı etkinliği

Odunpazarı Belediyesi'nde diyabet farkındalığı çalışması

Odunpazarı Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında belediye personeline yönelik bir farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinliği, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü organize etti ve çalışanlardan yoğun ilgi gördü.

etkinliğin kapsamı:

Etkinlik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesi ile Odunpazarı Belediyesi Ana Hizmet Binasında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Çalışanlara yönelik uygulamalarda kan şekeri ölçümleri yapıldı; ayrıca diyabet hastalığı, erken teşhis ve korunma yolları konularında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

amaç ve beklentiler:

Etkinlikle amaçlanan, personel arasında diyabet konusunda bilinç oluşturmak, erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaşmasına katkı sunmaktı. Belediye yetkilileri, çalışanların yoğun ilgisinin bu hedeflere ulaşma yönünde olumlu bir adım olduğunu vurguladı.

Odunpazarı Belediyesi, toplum sağlığını korumaya ve sağlık konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek benzer etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.

ETKİNLİKTE ÇALIŞANLARIN KAN ŞEKERİ ÖLÇÜMLERİ YAPILDI, DİYABET KONUSUNDA BİLGİLENDİRİCİ BROŞÜRLER...

ETKİNLİKTE ÇALIŞANLARIN KAN ŞEKERİ ÖLÇÜMLERİ YAPILDI, DİYABET KONUSUNDA BİLGİLENDİRİCİ BROŞÜRLER DAĞITILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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