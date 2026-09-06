Norveç'ten gelen doğal deriler Erzincan'da tulum peynirine hayat veriyor

Erzincan'da deri tulum üretimi:

Yüzyıllardır süregelen tulum peyniri geleneğinin merkezlerinden Erzincan'da, Norveç'ten ithal edilen doğal beyaz koyun derileri modern tesislerde tulum haline getiriliyor. Türkiye'de deri tulum üretiminin yalnızca iki ilde yapıldığı bildirilirken, Erzincan'daki işletmeler bu üretimin önemli bir bölümünü karşılıyor.

üretim aşamaları:

İşlem, Norveç'ten gelen derilerin uzun tüylerinden arındırılmasıyla başlıyor. Ardından deriler, pres makinelerinde istenen ebatlara kesiliyor. Dinlendirme ve mayalama süreçlerinin tamamlanmasının ardından özel dikim makinelerinde tulum formlarına getiriliyor. Son aşamada ürünler kalite kontrolünden geçip paketleniyor; bu adımlar peynir üreticilerine kullanımına hazır tulumlar sağlıyor.

İşletme sahibi Onur Eraslan süreci şöyle aktarıyor: "Derilerimizin yolculuğu Norveç’ten başlıyor. Dünyanın en doğal beyaz koyun derilerini getiriyoruz. Erzincan’da önce uzun tüylerinden arındırıyoruz, ardından pres makinelerinde istenilen ebatlarda kesiyoruz. Dinlendirme ve mayalama sürecinden sonra özel makinelerde dikiş işlemi yapılıyor. Kalite kontrolden geçen tulumlarımız paketlenerek müşterilerimize gönderiliyor."

dağıtım ve ekonomik katkı:

Hazırlanan deri tulumlar, başta Erzincan olmak üzere Çorum, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Malatya, Van, Bingöl, İstanbul, Mardin ve Adana gibi illerdeki peynir üreticilerine ulaştırılıyor. Üreticiler, doğal deri tulumların peynirin doğal koşullarda olgunlaşmasına yardımcı olduğunu belirtiyor; bu üretim aynı zamanda kent ekonomisine gelir sağlıyor.

Erzincan’daki tesislerde geleneksel üretim bilgisi ile modern makineleşmenin bir araya getirilmesi, hem tulum peyniri kültürünün sürdürülmesine hem de bölgesel istihdama katkı sunuyor. Deri tedarikinin yurtdışından yapılması ve yerel işleme süreçleri, bu alandaki uzmanlaşmanın ve tedarik zincirinin önemini ortaya koyuyor.

ERZİNCAN'DA ÜRETİLEN VE NORVEÇ'TEN İTHAL EDİLEN ÖZEL KOYUN DERİLERİNDEN HAZIRLANAN DERİ TULUMLAR, TÜRKİYE'NİN FARKLI İLLERİNDEKİ PEYNİR ÜRETİCİLERİNE GÖNDERİLEREK GELENEKSEL TULUM PEYNİRİ ÜRETİMİNE KATKI SAĞLIYOR