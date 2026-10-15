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Nurdağı'nda iki tanker çarpıştı: tonlarca yakıt yola döküldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde dün akşam iki akaryakıt tankeri çarpıştı; sürücüler hafif yaralandı, tankerden tonlarca yakıt yola döküldü.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:38

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nurdağı'nda iki tanker çarpıştı: tonlarca yakıt yola döküldü

Nurdağı'nda iki tanker çarpıştı: tonlarca yakıt yola döküldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde akaryakıt yüklü iki tankerin çarpışması sonucu sürücüler hafif şekilde yaralandı ve tankerlerden birindeki tonlarca yakıt yola döküldü. Olay, bölgedeki trafik akışını etkiledi ve ekipler bölgeye sevk edildi.

kaza ve müdahale:

Kaza, dün akşam saatlerinde Nurdağı-Osmaniye kara yolu üzerindeki Atatürk Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Osman A. (45) idaresindeki 27 AJT 678 plakalı tanker ile Ahmet B. (54) yönetimindeki 33 BNJ 42 plakalı tanker çarpıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti, kazada yaralanan iki sürücüye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

yol temizliği ve soruşturma:

Tankerlerden dökülen yakıt nedeniyle yol yüzeyinde kayganlaşma oluştu; ekipler olası ikincil kazaları önlemek için güvenlik önlemleri aldı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı tekrar sağlandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP&#039;İN NURDAĞI İLÇESİNDE AKARYAKIT YÜKLÜ 2 TANKERİN ÇARPIŞMASI SONUCU SÜRÜCÜLER HAFİF...

GAZİANTEP'İN NURDAĞI İLÇESİNDE AKARYAKIT YÜKLÜ 2 TANKERİN ÇARPIŞMASI SONUCU SÜRÜCÜLER HAFİF YARALANDI, TANKERLERDEN BİRİNDE BULUNAN TONLARCA YAKIT İSE YOLA DÖKÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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