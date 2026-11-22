Muş'un Sazlıkbaşı köyünde cami minaresi yıldırım düşmesi sonucu yıkıldı

Korkut ilçesine bağlı Sazlıkbaşı köyünde etkili olan sağanak yağış sırasında caminin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle minare büyük bir gürültüyle çöktü, kopan taş ve moloz parçaları çevreye savruldu.

yaralanan ve acil müdahale:

Caminin dışında bulunduğu sırada üzerine taş parçaları düşen Fethi Akın (60) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Akın'ı Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yetkililer, Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgeye gelip çevrede güvenlik önlemleri aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de hasar tespit çalışması yapmak üzere köyde incelemelerde bulundu ve rapor hazırladı.

maddi hasar ve enkaz kaldırma çalışmaları:

Minarenin yıkılması sonucu kopan taşlar çevredeki bazı evlerin ve araçların üzerine düştü, cami kapı ve pencereleri ile yakınlardaki bir evin camları kırıldı. Evde bulunan bazı elektronik cihazların da zarar gördüğü bildirildi. Minarenin yıkımıyla evlerde maddi hasar oluştu.

Yıkılan minarenin enkazı, bölgeye gelen Altınova Belediyesi ekipleri tarafından kaldırılarak çevrede temizlik çalışması gerçekleştirildi. AFAD ekipleri hazırladıkları raporda hasar tespitine yer verdi; jandarma ise güvenliği sağlayarak incelemelerin sürmesini temin etti.

Köy muhtarı Hakim Gök olayla ilgili, camiden çıkan bir vatandaşın başına taş parçası isabet etmesi sonucu yaralandığını, yaralının Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olduğunu ifade etti. Evleri zarar gören sakinlerden Subaşı Savaş ise, 'Şimdi saat 12.30 civarında evdeyken bir patlama sesi oldu. Minarenin yıkılmasıyla her yerden taşlar yağmaya başladı. Ev adeta harabeye döndü' şeklinde konuştu.

Yetkililer, bölgede yapılan tespitlerin ardından hasarın boyutunu belirlemeye ve köyde güvenlik ile temizleme çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

AFAD EKİPLERİNİN OLAY YERİNDE YAPTIĞI İNCELEMELER