Ziyaretin gündemi:

İl Çocuk Hakları Komitesi üyesi öğrenciler, Vali Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret ederek iklim değişikliğinin çocukların yaşam, sağlık, eğitim, beslenme, barınma ve gelişim hakları üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Ziyaret, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında gerçekleştirildi ve öğrencilerin sosyal hizmet modellerinden faydalandıkları belirtildi.

Tartışılan konular:

Görüşmede iklim krizi ve çocuk hakları arasındaki ilişki, doğal kaynakların korunması, temiz hava ve suya erişim ile iklim değişikliğiyle mücadele öncelikleri olarak ele alındı.

Ayrıca çocukların iklim politikalarına katılımının önemi vurgulanarak sürdürülebilir çevre bilinci geliştirme çabaları değerlendirildi. Bu değerlendirmeler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) süreciyle ilişkilendirildi; konferansın 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da yapıldığı hatırlatıldı.

Katılımcılar ve sonuç odaklı yaklaşım:

Ziyarete Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Müdür Yardımcısı Yusuf Duru, sosyal çalışmacılar Berat Türker Bulut, Emrah Delen ve Tuba Aksel ile psikolojik danışman Fatma Zehra Saraycıklı katıldı.

Toplantı, çocukların yaşam koşullarını doğrudan etkileyen iklim kaynaklı risklerin azaltılmasına yönelik yerel adımların atılması ve gençlerin sesinin politika süreçlerine dahil edilmesinin gerekliliğini ortaya koydu.

SOSYAL HİZMET MODELLERİNDEN FAYDALANAN İL ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ ÜYESİ ÖĞRENCİLER, VALİ YARDIMCISI CANAN HANÇER BAŞTÜRK VE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ KEMAL GÜMRÜKÇÜ İLE BİRLİKTE SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI’YI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.