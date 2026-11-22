Güney Çevre Yolu Düzköy bağlantısında hızla ilerliyor

Trabzon'un ulaşım ağını güçlendirecek Güney Çevre Yolu Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Akçaabat geçişinin kritik noktalarından biri olan Düzköy bağlantısı sahasında iş makineleri yoğun mesai harıyor; proje adım adım ilerliyor.

şantiyede yoğun çalışma var:

Saha ekipleri, dolgu ve bağlantı düzenlemeleri başta olmak üzere bir dizi altyapı işi yürütüyor. Mevcut görünüme göre Düzköy bağlantısında görülen kurumlar, yolların kotlanması ve altyapı bağlantılarının hazırlanması çalışmalarına odaklanmış durumda. Akçaabat içinden geçen transit trafiğin alternatif bir güzergâha yönlendirilmesi hedefleniyor.

beklenen etkiler ve hedefler:

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Güney Çevre Yolu'nun ilçenin trafik yükünü hafifleteceğini ve ulaşım altyapısını güçlendireceğini vurguladı. Başkan Ekim, projenin tamamlanmasıyla şehirlerarası transit trafiğin şehir merkezine girmeden alternatif güzergâhtan ilerleyebileceğini, bunun da sahil yolundaki yoğunluğu azaltacağını belirtti.

Başkan Ekim'in ifadeleri şu şekilde: "Akçaabat’ımız büyüyen ve gelişen bir ilçe. Buna bağlı olarak ulaşım ihtiyacımız da her geçen gün artıyor. Özellikle sahil yolunda yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması açısından Güney Çevre Yolu büyük önem taşıyor. Bugün Düzköy bağlantısında yoğun bir çalışma yürütülüyor. Projenin tamamlanmasıyla şehirler arası transit trafik, şehir merkezimize girmeden alternatif güzergâhtan ilerleyebilecek. Böylece hemşehrilerimiz şehir içinde daha rahat hareket edebilecek. Güney Çevre Yolu, Pulathane Bulvarı ve mevcut sahil yolunun birbirini tamamlamasıyla Akçaabat’ımızda çok daha güçlü ve konforlu bir ulaşım ağı oluşacak. Bu yatırım yalnızca trafiği rahatlatmayacak, ilçemizin ticaretine, gelişimine ve yaşam kalitesine de önemli katkılar sağlayacak."

Projenin ilerleyişi, bölge ekonomi ve günlük yaşam üzerinde doğrudan etki yaratacak; Pulathane Bulvarı ile entegrasyonun sağlanması, Akçaabat'ta ulaşımda süreklilik ve konfor beklentisini artırıyor. Yerel yönetim çalışmaları takip ederken, saha uygulamalarının tamamlanmasıyla birlikte bağlantıların trafiğe açılması bekleniyor.

TRABZON’UN ÖNEMLİ ULAŞIM YATIRIMLARINDAN GÜNEY ÇEVRE YOLU PROJESİ’NDE ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR.