Kongre Bergama’da tamamlandı:

İzmir Bakırçay Üniversitesi ile Bergama Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 8. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, "Şehir ve Hafıza" temasıyla gerçekleştirildi. Kongre, 19-20 Kasım tarihlerinde üniversitenin Seyrek Yerleşkesi’nde başlayan oturumların ardından, son gün programlarının yapıldığı 21 Kasım günü Bergama Belediyesi Haluk Elbe Konferans Salonu’nda tamamlandı. Etkinlik; akademisyenleri, şehir tarihi araştırmacılarını ve yazarları bir araya getirerek kentlerin tarihsel birikimi ve toplumsal hafızasını odağa aldı.

Kapanış oturumlarının ardından katılımcılar, Bergama’nın tarihsel mirasını yerinde görme imkânı buldu; program kapsamındaki kültürel gezilerde Asklepion Antik Kenti ve Bergama Müzesi ziyaret edildi.

Kongrenin odağı ve tartışılan konular:

Oturumlarda ele alınan başlıklar arasında Bizans’tan Osmanlı’ya Bergama, kent hafızasında gündelik yaşamın dönüşümü, şehrin çok katmanlı tarihi geçmişi ve 19. yüzyıl Bergama’sına dair Batılı seyyahların gözlemlerinin tarihî belgeler ışığında değerlendirilmesi yer aldı. Katılımcılar, şehir tarihinin belge temelli çalışılmasının önemini vurguladı ve kültürel mirasın geleceğe aktarılmasında disiplinlerarası yaklaşımların gerekliliğine dikkat çekti.

Bilimsel sunumlar ile saha gezilerinin birleşimi, Bergama’nın arkeolojik ve kentsel izlerini daha geniş bir bağlamda okumaya olanak sağladı; akademik tartışmalar, kent belleğinin korunması ve görünür kılınması yönünde öneriler üretti.

Başkan Çelik’in değerlendirmesi:

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, kongreye ilişkin değerlendirmesinde kentin binlerce yıllık tarihi ve farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan kültürel mirasına dikkat çekti. Çelik, şunları söyledi: "Bergama, binlerce yıllık tarihi, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan kültürel mirası ve güçlü kent hafızasıyla yalnızca geçmişin değil, geleceğin de önemli şehirlerinden biridir."

Başkan Çelik ayrıca kentin gelişme potansiyeline değinerek, ova üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi, Serbest Bölge, Çandarlı Limanı ve İZBAN bağlantısı gibi yatırım unsurlarına atıfta bulundu ve "Pergamon Krallığı’nın başkentiyse Bergama il olmaya adaydır diye düşünüyorum" ifadeleriyle beklentilerini paylaştı.

ÜNİVERSİTENİN SEYREK YERLEŞKESİ'NDE BAŞLAYAN KONGRENİN SON GÜN OTURUMLARI, 21 KASIM GÜNÜ BERGAMA BELEDİYESİ HALUK ELBE KONFERANS SALONU'NDA YAPILDI.