ORKA atışıyla havadan denize yeni bir yetenek türedi

Roketsan tarafından tamamen millî imkanlarla geliştirilen ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido, BAYKAR Bayraktar AKINCI TİHA’dan başarıyla ateşlenerek gökyüzünden deniz derinliklerine uzanan yeni bir kabiliyetin kapısını araladı. Test atışı, Türkiye'nin hava unsurlarından denizaltı hedeflerine yönelik angajman yeteneğini somut bir adımla genişletti.

Testin ayrıntıları:

Gerçekleştirilen atış, ORKA’nın SİHA platformundan emniyetli biçimde bırakılabildiğini gösterdi. ORKA; su üstü platformları ve hava araçlarını kapsayan çoklu atım seçenekleri, yüksek hız, aktif/pasif sonar başlığı ile hedef tespiti ve dahili güdüm özellikleri sayesinde denizaltı savunma harbindeki yetenek skalasını genişletiyor. Atışın başarılı sonuçları, sistemin entegrasyon ve operasyonel kullanım potansiyelini doğruladı.

Kabiliyet ve stratejik etki:

ORKA’nın SİHA’dan atılabilmesi, Türkiye için caydırıcılığı artıran bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu yapı, Mavi Vatan kapsamında deniz güvenliğinin hava ve deniz unsurları arasında daha sıkı bir entegrasyonla sağlanmasına katkı sunuyor. Roketsan’ın mühendislik çözümleri, sistem çeşitliliğini artırarak harekât ortamına yeni seçenekler ekliyor.

Roketsan tarafından geliştirilen ORKA, dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle tasarlandı ve milli kabiliyetlerin saha koşullarında test edilerek doğrulanması savunma sanayii bağımsızlığı yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. ORKA’nın çok platformlu atış yeteneği, gelecekte denizaltı tehditlerine karşı daha esnek bir karşılık sunma potansiyeli taşıyor.

Bu geliştirme, SİHA’ların yük ve görev profillerinin genişlediğini ve ROKETSAN ürünlerinin artan çeşitlilikle aktif görev yeteneklerine katkı verdiğini ortaya koyuyor. Testin başarısı, hem teknik entegrasyon hem de operasyonel planlama açısından ilerleyen dönemde benzer kabiliyetlerin kullanımını kolaylaştıracak bir referans oluşturuyor.

ROKETSAN TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN ORKA YENİ NESİL HAFİF SINIF TORPİDO, BAYKAR BAYRAKTAR AKINCI TİHA'DAN BAŞARIYLA ATEŞLENDİ.