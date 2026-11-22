Karşıyaka iç sahada iddiasını sürdürdü, Denizli'yi 82-79 yendi

Basketbol Süper Ligi 9. haftasında Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda konuk ettiği Denizli Basket'i 82-79 ile mağlup etti. Bu sonuçla İzmir ekibi ligde oynadığı 9 maçta 5. galibiyetine ulaşırken, bu galibiyetlerin 4'ünü iç sahada elde etmiş oldu.

maçın özeti:

Mücadele baştan sona çekişmeli geçti ve sonuç sahadan lehine çıkan Karşıyaka'nın etkili savunmasıyla belirlendi. Yeşil-kırmızılılar, taraftarı önünde oynadığı 5 maçta yalnızca Fenerbahçe'ye mağlup olurken diğer karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı.

markovic'in değerlendirmesi:

Nenad Markovic: Daha üçüncü dakikadan itibaren tüm hafta boyunca korktuğum şeyin başımıza geldiğini anladım; buraya geldiğimizde yaptığımız çalışmalara rağmen birçok oyuncumuz beklentilerimizin altında kaldı. Sakatlıklar da elbette çok beklenmedik durumlardı, bunu da söylememiz gerekiyor. Dokuzuncu haftada beşinci galibiyetimizi aldık, bence bu çok değerli. Ayrıca belirtmeliyim ki bazı durumlara yaklaşırken artık farklı bir zihniyete sahip olmamız gerekiyor

Bu galibiyet, Karşıyaka'nın iç saha performansının taktiksel ve zihinsel boyutunu öne çıkarırken, teknik kadronun önümüzdeki haftalarda oyun planlarını yeniden şekillendirme ihtiyacını da gündeme getiriyor.

KARŞIYAKA BAŞANTRENÖRÜ NENAD MARKOVİC