Bozdoğan’da 2027 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları sürüyor. Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, başvuruların 31 Aralık tarihine kadar yapılması gerektiğini hatırlattı.

Başvuru yöntemleri ve son tarih:

Başvurular iki şekilde gerçekleştirilebiliyor: çevrimiçi olarak e-Devlet üzerinden veya ilçe içinde başvurmak isteyenler için Bozdoğan Ziraat Odası Başkanlığı aracılığıyla. Müdürlük, son başvuru günlerinde yaşanabilecek yoğunluğun üreticileri mağdur edebileceği uyarısında bulundu.

Yoğunluğa karşı uyarı ve öneriler:

Yetkililer, üreticilerin işlemlerini son güne bırakmamalarını; gerekli belgelerin önceden hazırlanmasını ve başvuruların erkenden tamamlanmasını önerdi. ÇKS kayıtları, tarımsal desteklemelerden yararlanma sürecinde temel bir koşul olduğundan, belirtilen süre içinde başvuruların tamamlanması önem taşıyor.

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere hatırlatma yaparak zamanında başvuru yapmalarını istedi ve bereketli bir üretim sezonu diledi.

AYDIN’IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE 2027 ÜRETİM YILI ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) BAŞVURULARI DEVAM EDERKEN, ÜRETİCİLERİN İŞLEMLERİNİ 31 ARALIK TARİHİNE KADAR TAMAMLAMALARI GEREKTİĞİ HATIRLATILDI.