Odakır, kooperatifte süreklilik ve yenilik sözüyle aday

adaylık duyurusu ve siyasi zemin:

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, düzenlediği basın toplantısında Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığına aday olacağını açıkladı. Toplantıya oda başkanları ve birlik üyeleri katıldı.

Odakır, 2026 yılının esnaf teşkilatı içinde seçimlerle geçtiğini hatırlatarak 2027'nin kooperatiflerin seçim yılı olduğunu belirtti. Türkiye genelinde yaklaşık bin kooperatif bulunduğunu, Kayseri'de ise 12 kooperatifin bulunduğunu ve Niğde ile birlikte toplam 20 kooperatifin aynı bölge birliğine bağlı olduğunu aktardı.

alan'ın kararının etkisi ve destek mesajı:

Mevcut kooperatif başkanı Mustafa Alan sağlık sorunları nedeniyle aday olmayacağını açıklamış; Alan'ın Odakır ve ekibine 'çık ekibini kur aday ol' şeklinde telkini ve desteği olduğu belirtildi. Odakır, Alan'ın KESOB hizmet binasının alınmasında, Vatan Caddesi'ndeki kooperatif binasının edinilmesinde ve esnaf için gösterdiği titiz çalışma nedeniyle teşekkür etti ve kendisine sağlık dileklerinde bulundu.

vaatler ve öncelikli projeler:

Odakır, adaylığının gerekçesini esnaf ve sanatkarların hizmetlerinin aksamaması ve iyileştirilmesi ihtiyacına bağladı. Kendi teşkilat geçmişini oto sanatkarlar odası başkanlığı ve birlikteki görevleriyle ilişkilendiren Odakır, yürütülen projeleri şöyle sıraladı: sanayi siteleri, konut projeleri, yeni hizmet binası ve yakında açılacak olan elektrikli ve hibrit araçlar projesi. Ayrıca yeni konut projeleri ve esnafı ilgilendiren diğer çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Seçildiği takdirde kooperatif hizmetlerinin artarak devam edeceğinin sözünü veren Odakır, kooperatifte halihazırda yerleşik bir sistem olduğunu ancak bayrağı devraldıklarında yapacakları yeniliklerle hizmetleri daha ileri taşıyacaklarını vurguladı.

üyeler ve beklentiler:

Kooperatife kayıtlı yaklaşık 8 bin ortağın bulunduğunu hatırlatan Odakır, merkezde iki, ilçelerde ise diğer kooperatiflerle birlikte hareket edeceklerini belirtti. Adaylığın ardından kooperatif ortaklarının dua ve desteklerini beklediğini söyledi ve yapılacak seçimlerin Kayseri'deki esnaf ve sanatkar için hayırlı olmasını diledi.

Toplantıda öne çıkan nokta, görev değişikliğinin sağlık gerekçeleriyle gündeme gelmesi ve mevcut deneyimin yeni yönetimle birlikte süreklilik ve yenilik unsurlarıyla sürdürülmesine yönelik taahhütlerin vurgulanması oldu. Odakır, Mustafa Alan'dan alınan tecrübeyle, ekibiyle birlikte kooperatifi daha ileri taşımayı hedeflediğini ifade etti.

ODAKIR, "KOOPERATİFTEKİ HİZMETLERİN ARTARAK DEVAM EDECEĞİNİN SÖZÜNÜ VERİYORUM" DEDİ.