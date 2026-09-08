Ödeme şirketine operasyon: TRPOS’ta 3,1 milyar TL’lik işlem incelemesi

İstanbul merkezli operasyon ve soruşturmanın kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu öncülüğünde yürütülen soruşturmada, TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş. hakkında yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama şüphesiyle kapsamlı inceleme yapıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında Merkez Bankası Denetim Genel Müdürlüğü, MASAK ve bilirkişi raporları birlikte değerlendirildi.

Operasyonun detayları:

Yapılan incelemelerde şirketin fiziki POS, sanal POS ve linkle ödeme hizmetleri sunduğu ve bazı üye iş yeri hesaplarının yasa dışı bahis faaliyetlerine aracılık ettiği yönünde kuvvetli mali bulgular elde edildi. Savcılık, 2024 ve 2025 yıllarında toplam 3,1 milyar TL işlem hacmi tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ’da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken, 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Mali tedbirler ve el konulan varlıklar:

Savcılık açıklamasına göre şüphelilere ait 245 banka ve kripto hesabına bloke konuldu. Ayrıca şüphelilere ait toplam 57 malvarlığına el konuldu; bunlar arasında 18 konut, 14 araç, 16 tarla/bağ, 7 arsa ve 2 ticari gayrimenkul bulunuyor. El konulan malvarlıklarının yaklaşık piyasa değerinin 247 milyon TL olduğu değerlendirildi.

İncelemeler sonucunda suçların şirket faaliyeti çerçevesinde işlendiğinin tespiti üzerine, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) şirket yönetimine kayyım olarak atandı. Savcılık, şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu vurguladı.

Davayla ilgili soruşturmanın mali ve teknik boyutlarının hâlen sürdüğü, raporların detaylandırılması ve ek tespitlerin yapılmasının beklendiği ifade edildi. Yetkililer, ulusal ve uluslararası ödeme altyapılarının kötüye kullanımına karşı denetim ve takip çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

TRPOS'a yönelik yasa dışı bahis soruşturmasında 24 şüpheli gözaltına alındı