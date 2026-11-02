Ödünsüz kaçış son buldu: Eskişehir'de aranan sürücü durdurularak ağır para cezası aldı

Olayın seyri:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Yeşilhat Sokak'ta gerçekleştirilen denetimde polis ekipleri, şüphe üzerine V.C. idaresindeki 26 AC 353 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kısa süreli bir kovalamacanın ardından araç, Yeşilhat Sokak üzerinde önü kesilerek durduruldu ve sürücü gözaltına alındı.

ceza ve araç işlemleri:

Yapılan incelemede sürücünün hakkında yakalama/arama kaydı bulunduğu tespit edildi. V.C.'ye 'dur' ihtarına uymamak ve çeşitli trafik kurallarını ihlal etmekten toplam 246 bin 908 TL idari para cezası uygulandı.

Şahsın kullandığı otomobil, çekici marifetiyle bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

soruşturma ve takip:

Olayla ilgili olarak sürücü gözaltına alınırken, işlemler ve tutanak düzenlemeleri polis ekiplerince devam etti.

ESKİŞEHİR'DE POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN VE HAKKINDA ARAMA KAYDI BULUNDUĞU ÖĞRENİLEN SÜRÜCÜ KOVALAMACA SONUCU YAKALANIRKEN, ŞAHSA 246 BİN 908 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.