Samsun'da kapsamlı uyuşturucu operasyonu: 38 bin 454 sentetik ecza hap ele geçirildi

Operasyonun yürütülüşü:

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atakum, İlkadım, Canik, Bafra ve Havza ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında toplam 25 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı.

ele geçirilen uyuşturucu ve maddeler:

Aramalarda çok sayıda farklı türde madde ile karşılaşıldı. Bunlar arasında 38.454 adet sentetik ecza hap, 118 gram fubinica, 141,82 gram sentetik kannabinoid, 41,40 gram metamfetamin, 8,56 gram esrar ve 8 gram skunk yer aldı. Ayrıca 17 mililitre likit sentetik kannabinoid, 2 kök kenevir bitkisi ve 1 adet sentetik kannabinoidli sigara ele geçirildi.

ele geçirilen araç-gereç ve yakalamalar:

Operasyonlarda 2 hassas terazi, 5 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 4 tabanca fişeği de bulundu. Ayrıca, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs ile ifadeye yönelik aranan bir şahıs olmak üzere toplam 3 aranan şüpheli yakalandı.

Olaylarla ilgili olarak yakalanan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

SAMSUN’UN ATAKUM, İLKADIM, CANİK, BAFRA VE HAVZA İLÇELERİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 38 BİN 454 SENTETİK ECZA HAPIN YANI SIRA ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ.