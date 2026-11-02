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Samsun'da kapsamlı uyuşturucu operasyonu: 38 bin 454 sentetik ecza hap ele geçirildi

Samsun'da Atakum, İlkadım, Canik, Bafra ve Havza'da düzenlenen operasyonlarda 38.454 sentetik ecza hap ile çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun'da kapsamlı uyuşturucu operasyonu: 38 bin 454 sentetik ecza hap ele geçirildi

Operasyonun yürütülüşü:

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atakum, İlkadım, Canik, Bafra ve Havza ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında toplam 25 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı.

ele geçirilen uyuşturucu ve maddeler:

Aramalarda çok sayıda farklı türde madde ile karşılaşıldı. Bunlar arasında 38.454 adet sentetik ecza hap, 118 gram fubinica, 141,82 gram sentetik kannabinoid, 41,40 gram metamfetamin, 8,56 gram esrar ve 8 gram skunk yer aldı. Ayrıca 17 mililitre likit sentetik kannabinoid, 2 kök kenevir bitkisi ve 1 adet sentetik kannabinoidli sigara ele geçirildi.

ele geçirilen araç-gereç ve yakalamalar:

Operasyonlarda 2 hassas terazi, 5 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 4 tabanca fişeği de bulundu. Ayrıca, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs ile ifadeye yönelik aranan bir şahıs olmak üzere toplam 3 aranan şüpheli yakalandı.

Olaylarla ilgili olarak yakalanan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

SAMSUN’UN ATAKUM, İLKADIM, CANİK, BAFRA VE HAVZA İLÇELERİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU...

SAMSUN’UN ATAKUM, İLKADIM, CANİK, BAFRA VE HAVZA İLÇELERİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 38 BİN 454 SENTETİK ECZA HAPIN YANI SIRA ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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