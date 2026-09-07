Ofise dönüşün temel taşları: LC Waikiki'nin sonbahar seçkisi

seçkinin yaklaşımı ve renk paleti:

LC Waikiki, sonbahar dönemi ofis gardırobunu beş temel parça etrafında tasarladı. Blazer ceketler, kumaş pantolonlar, gömlekler, triko parçalar ile elbise ve eteklerden oluşan seçki, birbirleriyle kolayca kombinlenebilecek şekilde kurgulanmış. Koleksiyonun omurgasını oluşturan palet siyah, lacivert, kahve, ekru ve antrasit tonlarına dayanıyor; bej, vizon ve taş tonları ise açık alternatifler sunuyor.

kadın koleksiyonu detayları:

Gardırobun merkezi olarak blazer ceket ve kumaş pantolon öne çıkıyor. Blazer seçenekleri arasında beli kuşaklı V kesimli kemerli modeller siyah tonunda; kruvaze kaşe ceket vizon ve şal yakalı model ise kahverengi çizgili varyantıyla yer alıyor. Pantolonlarda loose fit pileli kesimler ile yüksek bel modeller farklı renk alternatifleriyle sunuluyor ve günlük ofis akışına uyum sağlıyor.

Gömlekler, kombinleri gün içinde kolayca değiştiren parça olarak konumlanmış. Hakim yakalı ve süslü düğmeli poplin gömlekler ekru tonunda, loose fit pamuklu gömlekler ise keten karışımlı ve kahverengi çizgili seçeneklerle sunuluyor. Poplin, keten karışımı ve lyocell gibi kumaşlar, benzer kesimlerin farklı dokularla kullanılmasına olanak veriyor.

triko, elbise ve etek alternatifleri:

Triko parçalar, blazer altına giren ara katmanı oluşturuyor; bisiklet yaka kazak antrasit melanj ve V kesimli yelekler koleksiyonda yer alıyor. Elbiseler tek parça ile tamamlanan kombinler sunuyor: kayık kesim pileli keten karışımlı bisiklet yaka elbise ve kuşaklı A kesim dokulu elbise kahverengi seçenekleriyle öne çıkıyor. Eteklerde A kesim kloş modeller taş ve ekru, beli lastikli kloş etek ise siyah tonuyla kullanıma sunuluyor.

erkek koleksiyonu ve uyumlu parçalar:

Erkek seçkisi de benzer bir kurguyla ilerliyor; koleksiyon lacivert ve siyah ekseninde toplanmış. Gabardin dokulu blazer ceket regular fit üst katman oluştururken, standart kalıp kumaş pantolonlar koyu tonlarla bütünlüğü sağlıyor. Keten karışımlı gömlekler lacivert ve ekru tonlarında, kolej yaka triko hırkalar ise antrasit melanj alternatifleriyle erkek ofis gardırobunu tamamlıyor.

kombin esnekliği ve kullanım önerisi:

Ortak palet ve benzer kesimler, parçaların birbirinin yerine kullanılmasına olanak veriyor; böylece az sayıda parçayla hafta boyunca farklı ve uyumlu kombinler oluşturmak mümkün. Kumaş ve dokular arasındaki geçişler (poplin ↔ keten karışımı ↔ lyocell) aynı silueti farklı sezonsal rahatlıkta kullanma imkânı sağlıyor.

erişim ve satış bilgisi:

Ofise dönüş kombinlerini bir araya getiren LC Waikiki seçkisi, LC Waikiki mağazalarından ve lcw.com adresinden satışa sunuldu.

LC WAİKİKİ, SONBAHAR OFİS DÖNEMİ İÇİN HAZIRLADIĞI SEÇKİYİ BİRBİRİYLE KOMBİNLENEBİLEN BEŞ TEMEL PARÇA ÜZERİNE KURUYOR. BLAZER CEKETLER, KUMAŞ PANTOLONLAR, GÖMLEKLER, TRİKO PARÇALAR İLE ELBİSE VE ETEKLER, SİYAH, LACİVERT, KAHVE, EKRU VE ANTRASİT TONLARINDA BİR ARAYA GELEREK, HAFTA BOYUNCA FARKLI KOMBİNLER OLUŞTURMAYA İMKAN TANIYOR.