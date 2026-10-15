Öğrenci yurtları çevresinde kapsamlı denetim: Çankırı polisinden kimlik ve araç kontrolü

Çankırı'da yurt çevrelerinde denetim

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin kaldığı yurtların çevresinde asayişi güçlendirmek amacıyla denetim gerçekleştirdi. Ekipler, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının çevresinde yürüttükleri çalışmayla öğrencilerin güven ve huzurunu sağlamaya odaklandı.

Denetim uygulamaları:

Polis ekipleri, yurt çevresindeki şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde kimlik kontrolü yaptı; araçlarda bulunan eşyalara bakılarak herhangi bir suç unsuruna rastlanıp rastlanmadığı detaylı şekilde incelendi. Kontroller sırasında şüpheli görülen durumlarda gerekli prosedürler uygulandı.

Kamusal alanlarda devriyeler:

Ekipler ayrıca, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu kafe ve restoranlar ile çevre sokaklarda düzenli devriye görevi yürütüyor. Bu uygulamalar, yurt bölgelerindeki asayişin korunması ve öğrenci güvenliğinin sağlanması amacıyla devam ediyor.

Ekiplerin denetimleri kademeli ve sürekli şekilde sürdürülüyor.

ÇANKIRI’DA POLİS EKİPLERİ, KYK ÖĞRENCİ YURTLARININ BULUNDUĞU BÖLGELERDE GÜVENLİK UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.