Öğrencilere çevrimiçi güvenlik ve zorbalıkla baş etme eğitimi verildi

Bozüyük'te ortaokul öğrencilerine dijital güvenlik eğitimi

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Arif Nihat Asya Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek çevrimiçi güvenlik ve akran zorbalığı konusunda bilgilendirme yaptı. Etkinlik kapsamında toplam 134 öğrenciye yönelik uygulamalı ve anlatımlı eğitimler gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde öğrencilere güvenli internet kullanımı, dijital ortamlarda karşılaşılabilecek tehlikeler ve olası riskler açık, anlaşılır örneklerle aktarıldı. Öğrencilerin karşılaşabilecekleri durumlarda alabilecekleri önlemler ve kişisel verilerin korunmasına yönelik temel kurallar üzerinde duruldu.

Akran zorbalığına karşı tutum ve bildirim:

Programda ayrıca akran zorbalığının ne olduğu, bu tür davranışlarla karşılaşıldığında nasıl hareket edilmesi gerektiği ve hangi yolların izlenebileceği anlatıldı. Ekipler, öğrencilerin dijital dünyada bilinçli davranmasının ve karşılaşılan olumsuz durumları ilgili kişilere bildirmelerinin önemine vurgu yaptı.

Verilen eğitim, öğrencilerin çevrimiçi ortamlarda daha güvenli davranmalarını teşvik etmeyi ve zorbalık gibi olumsuzluklarla karşılaşıldığında doğru adımlar atılmasını sağlamayı amaçladı.

134 ÖĞRENCİYE GÜVENLİ İNTERNET VE AKRAN ZORBALIĞI EĞİTİMİ VERİLDİ.