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Öğrencilere gıdanın değeri anlatıldı: Bolvadin ve İscehisar'da farkındalık etkinliği

16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında Bolvadin ve İscehisar'da öğrenciler gıda güvenliği, sağlıklı beslenme ve israfın önlenmesi konusunda bilgilendirildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Öğrencilere gıdanın değeri anlatıldı: Bolvadin ve İscehisar'da farkındalık etkinliği

etkinlikler ve katılımcılar:

Afyonkarahisar’da 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, ilçe düzeyinde öğrencilere yönelik farkındalık oluşturmayı hedefledi. Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı Dünya Gıda Günü teması olan "Bugün İyilik Yap, Yarını Besle" çerçevesinde İscehisar ilçesindeki Karaağaç Köyü Merkez İlkokulu ile Bolvadin ilçesindeki Yörükkaracaören İlk ve Ortaokulu’nda programlar gerçekleştirildi.

verilen eğitimler ve mesajlar:

Etkinliklerde, öğrencilere gıda güvenilirliği, sağlıklı beslenme, bilinçli tüketim ve gıda israfının önlenmesi konularında bilgiler aktarıldı. Katılımcı teknik personel aracılığıyla yapılan anlatımlarda, gıdanın üretimden sofraya ulaşana dek taşıdığı önem ve doğal kaynakların korunmasının gerekliliği vurgulandı.

yerel yönetimlerin rolü:

İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Buğra Eberliköse, Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Akşahan ile ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personelin katıldığı etkinlikler, öğrencilerle doğrudan iletişim kurularak pratik tavsiyeler ve örnek davranışlar paylaşıldı. Programa katılan personel, hem farkındalık yaratmayı hem de günlük hayatta uygulanabilecek basit önlemleri öğretmeyi amaçladıklarını belirtti.

Yerel ölçekte yürütülen bu tür eğitimlerin, geleceğin tüketici kuşaklarında kalıcı bir bilinç oluşturması bekleniyor ve etkinlikler, okul çevrelerinde gıda bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak şekilde planlandı.

AFYONKARAHİSAR’DA 16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ DOLAYISIYLA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GIDA GÜVENİLİRLİĞİ...

AFYONKARAHİSAR’DA 16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ DOLAYISIYLA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GIDA GÜVENİLİRLİĞİ, SAĞLIKLI BESLENME VE GIDA İSRAFININ ÖNLENMESİ KONULARINDA FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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