Hatay'da öğrenciler için kültürel miras farkındalığı

Hatay Müze Müdürlüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülen Kültür Koruyucuları Eğitimi Programı, 9-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Program kapsamında kent genelinde yürütülen çalışmaların odağında öğrencilere kültürel miras bilinci kazandırmak vardı.

Program kapsamı ve verilen bilgiler:

9-13 Kasım tarihleri arasında 5 ilçede 9 okul olmak üzere çeşitli eğitim ortamlarında öğrencilerle bir araya gelindi. Eğitimlerde öğrencilere kültürel mirasın tanınması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması konularında bilgiler verildi ve bu alanlardaki temel ilkeler aktarıldı.

Hedefler ve beklenen etki:

Programla amaçlanan temel sonuç, öğrencilerin kültürel mirasa yönelik farkındalıklarının artırılması ve kültürel değerlerin korunmasına katkı sağlayacak bilinçli bireyler yetiştirilmesiydi. Yerel düzeyde başlatılan bu eğitimlerin, gelecekte kültürel mirasın korunmasına yönelik tutum ve davranışlara olumlu katkı sağlaması beklendi.

HATAY’DA DÜZENLENEN KÜLTÜR KORUYUCULARI EĞİTİMİ PROGRAMI KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERE EĞİTİM VERİLDİ.