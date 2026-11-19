Aşgın, Ankara'da Çorum standını ağırladı

Dr. Halil İbrahim Aşgın, 9. Uluslararası TravelExpo Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Çorum Belediyesi standında kentinin tanıtımını üstlendi. 19-21 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara ATO Congresium'da düzenlenen fuarda Aşgın, ziyaretçilere Çorum'un tarihi, kültürel, doğal ve gastronomik değerlerini anlattı.

Standı ziyaret eden konuklar:

Çorum standında, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı gibi isimler ağırlanırken, Aşgın konuklara Çorum'un tescilli lezzetlerinden leblebi ikram etti. Akar ile yaptığı sohbet sırasında Aşgın, Çorum'un savunma sanayisindeki önemine vurgu yaparak kendisini şehre davet etti.

Çorum'un tanıtım öncelikleri:

Çorum Belediyesi, fuar boyunca kentin tarihi kalıntıları, kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve yöresel mutfağını ön plana çıkarıyor. Üç gün sürecek organizasyon boyunca stand, sektör profesyonelleri ve ziyaretçilere yoğun bilgi aktarımı ve lezzet sunumlarıyla şehir algısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Turizm sektörünün önemli buluşmalarından biri olan TravelExpo, farklı şehir ve ülkelerden temsilcileri, seyahat acentelerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor; Çorum Belediyesi de bu platformda kentinin tanıtımını geniş kitlelere ulaştırmayı sürdürecek.

BAŞKAN AŞGIN, TRAVELEXPO’DA ÇORUM STANDINDA ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU