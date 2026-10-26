Öğrencilerle spor dünyasını buluşturan Anadolu spor zirvesi

Anadolu Spor Zirvesi iki gün boyunca sürdü:

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü'ne bağlı Sosyal Medya Kulübü tarafından Anadolu Park'ta düzenlenen Anadolu Spor Zirvesi, iki gün boyunca spor dünyasından çok sayıda isim ile öğrencileri bir araya getirdi. Etkinlikte spor kulübü yöneticileri, spor medyası temsilcileri, dijital içerik üreticileri ve e-spor oyuncuları deneyimlerini paylaştı.

Eskişehirspor ve spor medyasında kariyer fırsatları:

Zirvenin ilk gününde Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok, Eskişehirspor Kurumsal İletişim Sorumlusu Sezer Toptaş, spor yorumcuları ve içerik üreticileri Koray Koç, Emre Kurtulmuş ve Arden Papazyan ile beIN SPORTS muhabiri Onur Çubukçu öğrencilerle bir araya geldi. Entok, kulüpte 2013 yılından bu yana farklı görevlerde bulunduğunu, yöneticilik öncesinde ise uzun yıllar tribünlerde yer aldığını anlattı ve kulübün son dönemde sosyal medyaya ve kurumsal iletişime daha fazla önem verdiğini vurguladı. Entok, gençlerin fikirlerine değer verildiğini ve Spor Yöneticiliği başta olmak üzere ilgili bölümlerle iş birliğine açık olduklarını belirtti.

Onur Çubukçu, Anadolu Üniversitesi öğrencisiyken Radyo Ada'da çalışmaya başlamasının kariyerine katkı sağladığını; üniversite yıllarında hazırladığı demoların staj imkânı elde etmesinde etkili olduğunu aktardı. Çubukçu öğrencilere etkinliklere katılmalarını ve sektör temsilcileriyle iletişim kurmalarını tavsiye ederken, kariyer yolculuğunu özetlerken şunları söyledi: "Fark oluşturabilmek adına, tabiri caizse, insanları biraz rahatsız ederek kendime üniversitede bir yol açtım."

Koray Koç ise spor medyasına geçiş sürecini paylaştı; Viyana'da endüstri mühendisliği eğitimi aldığını, çalışma hayatının ardından Türkiye'ye döndüğünü ve içerik üretmeye 34 yaşında başladığını belirterek kişisel deneyimlerden örnekler verdi. Emre Kurtulmuş ve Arden Papazyan da spor yorumculuğu ve yayıncılık üzerine öğrencilerle sohbet etti.

Değişen taraftar kültürü, kadın sporları ve e-spor oturumu:

Zirvenin ikinci gününde S Sport Plus Pazarlama İletişim Müdürü Mehmet Çevikel, kulübün geçmişine değinip Sosyal Medya Kulübü'nün gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çevikel, kulübün ilk üyelerinden olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Burada bayrak yarışını görmek, 15-20 kişiyle başlattığımız kulübün bu kadar büyük bir etkinliğe imza attığını görmek beni çok onore etti. Hepinizle gurur duyuyorum."

Spor spikeri Gökhan Abdik ise taraftar kültüründe yaşanan dönüşümü değerlendirdi ve geçmişte Avrupa kupası maçlarının toplumun geniş kesimlerini bir araya getirdiğini şu sözlerle özetledi: "Eskiden Avrupa kupası maçları millî maç gibiydi; bir takım kazandığında tüm Türkiye kutlardı. Şimdi herkes kendi takımının derdinde, dönem biraz değişti."

Tiraj kurucu ortağı Hakan Eyüpoğlu kadın sporcuların medyada daha görünür olmasının önemine dikkat çekti; platformlarında kadın sporcularla düzenli içerikler üreterek başarı süreçlerini ve emeği daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Eski Açık kurucusu Erinç Bilican ise 2019 yılında bir podcast ile başlayan spor yazarlığı serüvenini anlattı ve tematik taraftar platformlarıyla daha zengin içerikli yayın mecrası oluşturma planlarını paylaştı.

Zirvenin son oturumunda e-spor oyuncuları İsmail Can Yerinde (Isopowerr) ve Mustafa Can Sarı (Zgoc) öğrencilerle buluşarak dijital yayıncılık, oyun dünyasında içerik üretimi ve e-spor kariyerlerine ilişkin deneyimlerini aktardı; interaktif söyleşide katılımcıların soruları yanıtlandı.

İki gün süresince etkinliğe katılan konuşmacılara teşekkür plaketi takdim edildi. Plaketleri Prof. Dr. Yavuz Tuna (Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi), Öğr. Gör. Dr. Emre Çömlekçi (Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü), Sosyal Medya Kulübü eski yönetiminden Hasan Deniz Turan, Ayşegül Bakaç, Erdi Avcı ve Çağhan Güvenman ile Kuzey Adak, Kerem Acar, Barış Korkmaz, Atakan Cavcar (Sosyal Medya Kulübü Başkanı) ve Uğur Giray Erol (Başkan Yardımcısı) sundu; etkinlik, öğrenciler ve konuşmacılar arasında karşılıklı deneyim paylaşımı ve ağ kurma fırsatı sağlayarak sona erdi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE BAĞLI SOSYAL MEDYA KULÜBÜ TARAFINDAN ANADOLU PARKTA DÜZENLENEN ANADOLU SPOR ZİRVESİ İKİ GÜN BOYUNCA SPOR DÜNYASINDAN İSİMLERİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTURDU.