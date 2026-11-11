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Hacılar’ın yolları 50 milyonluk yatırımla yenileniyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hacılar'da Sakar Eşmecik, Şehit Rüştü Bayram ve Zeynep Kaya caddelerinde 6 km uzunluğunda 15 bin ton asfalt serimi yapıyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Hacılar’ın yolları 50 milyonluk yatırımla yenileniyor

Hacılar'da kapsamlı asfalt çalışması başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yürüttüğü hizmetleri 16 ilçeye yayıyor. Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde planlanan yeni çalışma kapsamında Hacılar ilçesinde üç ana cadde baştan sona yenileniyor. Proje, yerel ulaşım ağına doğrudan katkı sağlamayı ve günlük ulaşımdaki konforu artırmayı hedefliyor.

Çalışmanın kapsamı:

Asfalt çalışması Sakar Eşmecik Caddesi, Şehit Rüştü Bayram Caddesi ve Zeynep Kaya Caddesi'ni kapsıyor. Söz konusu güzergâhlarda toplam 6 kilometre uzunluğunda ve 8 ila 12 metre genişliğindeki mevcut yollar yeniden düzenlenecek. Projede yaklaşık 15 bin ton asfalt serimi planlanıyor; uygulama, yol standardını yükselterek sürüş güvenliği ve konforunu artırmayı amaçlıyor.

Yatırım maliyeti ve beklenen etkiler:

Projenin yaklaşık maliyeti 50 milyon TL olarak açıklandı. Bu yatırım sayesinde Hacılar'daki ana ulaşım arterlerinin taşıma kapasitesi ve yol dayanıklılığı güçlendirilecek, bakım ve onarım maliyetlerinde uzun vadede azalma hedefleniyor. Uygulama, yoğunluklu olarak yerel ulaşım akışını kolaylaştırmayı ve ilçe içi erişilebilirliği artırmayı planlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, yalnızca şehir merkezinde değil kırsal mahallelerden ilçelerin ana ulaşım arterlerine kadar geniş bir alanda hizmet üretme politikasını sürdürüyor. Hacılar'daki asfalt seferberliği, Belediye'nin 16 ilçede dengeli hizmet sunma anlayışının bir parçası olarak öne çıkıyor.

İşlemler tamamlandığında söz konusu yolların standartları yükselmiş olacak ve ilçe halkı daha konforlu, güvenli bir ulaşım imkânına kavuşacak. Belediye yetkilileri, projenin etaplar halinde ve planlanan program doğrultusunda gerçekleştirileceğini belirtiyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 16 İLÇEDE SÜRDÜRDÜĞÜ HİZMET VE YATIRIMLARINA HACILAR’DA DA HIZ...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 16 İLÇEDE SÜRDÜRDÜĞÜ HİZMET VE YATIRIMLARINA HACILAR’DA DA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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