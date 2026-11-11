Eskişehir'den zeytinciliğe destek: mavi sertifikalı fidan başvuruları başladı

Projenin amacı ve kapsamı:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Eskişehir Orta Sakarya Vadisi Zeytinciliği Geliştirme Projesi, bölgedeki tarımsal potansiyelin değerlendirilebilmesi ve üreticilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmelerinin sağlanması amacıyla mavi sertifikalı zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştiriyor. Proje, özellikle kırsal kalkınmayı desteklemeyi ve bölgede sürdürülebilir zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasını hedefliyor.

Başvurular nasıl ve ne zaman yapılacak:

Mavi sertifikalı zeytin fidanı desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, 9-15 Kasım 2026 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular, Büyükşehir Belediyesi internet adresi üzerinden online olarak yapılabileceği gibi, şahsen başvuru için Sarıcakaya ESMEK binası, Mihalgazi ESMEK binası, Alpu belediye binası, Mihalıççık ESMEK birimleri ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı hizmet noktaları kullanılabilecek.

Gerekli belgeler ve değerlendirme kriterleri:

Başvuru sırasında üreticilerden istenecek belgeler arasında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi veya çiftçi belgesi, fidanların dikileceği tarlaya ait tapu fotokopisi, tarla kiralık ise kira sözleşmesi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Açık Rıza Beyan Formu bulunuyor. Proje kapsamında yapılacak değerlendirmelerde, fidanların dikileceği arazilerin iklim uygunluğu da dikkate alınacak; bu yaklaşım, kaynakların verimli kullanılmasını ve uzun vadeli başarıyı desteklemeyi amaçlıyor.

Belediye yetkilileri, destek kapsamında sağlanacak fidanlarla üreticilerin zeytin yetiştiriciliğine yönlendirilmesinin yanı sıra, bölgedeki tarımsal çeşitliliğin artmasının, yerel ekonomiye ve kırsal yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını belirtiyor.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ESKİŞEHİR ORTA SAKARYA VADİSİ ZEYTİNCİLİĞİ GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA MAVİ SERTİFİKALI ZEYTİN FİDANI DAĞITIMI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI.