Kepez'de konteyner atölyesiyle bütçe dostu üretim ve yenileme

konteyner atölyesiyle hizmet sürekliliği ve tasarruf:

Kepez Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren Konteyner Üretim Atölyesi ile hem saha ihtiyaçlarını karşılıyor hem de mevcut kaynakların korunmasına odaklanıyor. Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün israfı önleyen ve kamu kaynaklarını verimli kullanan belediyecilik yaklaşımı, atölye çalışmalarında doğrudan görülüyor.

2026 yılının ocak-eylül döneminde atölyede bin 213 yeni konteyner üretilirken, sahadaki konteynerlerin bakım ve onarımı kapsamında 14 bin 547 işlem yapıldı; ayrıca 828 konteyner yenileme ve yeniden üretim yöntemiyle hizmete kazandırıldı. Bu üç başlık altında toplam 16 bin 588 işlem gerçekleştirildi.

onarım ve yenileme yöntemi nasıl işliyor:

Konteynerlerin taban bölümleri, içerdikleri sıvılar ve zamanla oluşan korozyon nedeniyle deforme olabiliyor. Kepez Belediyesi ekipleri, konteynerin tamamını değiştirmek yerine sağlam parçaları koruyup kullanıma elverişli olmayan bölümleri yeniliyor; gerekli taşıyıcı parçalar ve tekerlekler değiştirilerek konteynerler tekrar hizmete hazırlanıyor. Bu uygulama sayesinde kullanılabilir parçaların değerlendirilmesiyle malzeme israfının önüne geçiliyor ve yeni alım ihtiyacı azaltılıyor.

düzenli kontrol ve hijyen programı:

Belediyenin hizmet alanında toplam 18 bin 500 konteyner bulunuyor. Bu konteynerlerin boya, gövde, kapak ve tekerlek durumları düzenli olarak kontrol ediliyor; onarılabilecek durumda olanlar atölyeye alınarak gerekli işlemlerden geçiriliyor, onarımı mümkün olmayanlar ise yenileriyle değiştiriliyor.

Kent genelindeki konteynerlerin tamamı yıl içinde en az 2–3 kez yıkanıyor. Yılda en az iki yıkama esas alındığında, minimum 37 bin konteyner-yıkama işlemi gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalarla kötü kokuların önlenmesi, hijyen şartlarının korunması ve haşere oluşumunun azaltılması hedefleniyor.

Kepez Belediyesi'nin üretim, bakım ve yenileme odaklı yaklaşımı, hem temizlik hizmetlerinin sürekliliğini sağlıyor hem de kamu bütçesinin daha etkin kullanılmasına katkıda bulunuyor.

KEPEZ BELEDİYESİNCE 9 AYDA BİN 213 YENİ KONTEYNER ÜRETİLİRKEN 14 BİN 547 KONTEYNERİN BAKIM VE ONARIMI YAPILDI, 828 KONTEYNER İSE YENİDEN KULLANIMA KAZANDIRILDI.