24 Kasım coşkusu futsal sahasında

Cumayeri ilçesinde düzenlenen organizasyonda öğretmenler, meslektaşlarıyla sahada buluşarak günün tadını çıkardı. 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında gerçekleşen turnuva, hem rekabet hem de keyifli anlara sahne oldu ve renkli görüntüler kayda geçti.

turnuvada öne çıkanlar:

Karşılaşmalarda fair-play anlayışı ve takım ruhu ön plandaydı. Eğitimciler rekabeti dostluk çerçevesinde yaşarken, sahada dayanışma ve centilmenlik dikkat çekti; maçlar izleyicilere sıcak anlar sundu.

etkinliğin anlamı:

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, turnuvaya katılan tüm öğretmenlere teşekkür ederek 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. Cumayeri'nde gerçekleştirilen etkinlik, sporun eğitim camiasında birlik ve beraberliği pekiştiren bir araç olduğunu bir kez daha gösterdi.

DÜZCE’NİN CUMAYERİ İLÇESİNDE, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA FUTSAL TURNUVASI DÜZENLENDİ.