müsabakanın programı ve katılımcılar:

10 Kasım Atatürk Kupası Boks Müsabakaları, İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlendi ve organizasyona yaklaşık 200 sporcu katıldı.

İki gün boyunca devam eden etkinlikte kadın ve erkek sporcular farklı sıkletlerde ringe çıkarak kıyasıya mücadele etti. Karşılaşmalar, teknik ve fiziksel anlamda yoğun anlara sahne olurken izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.

ringdeki mücadele ve atmosfer:

Maçların temposu ve sporcuların performansı organizasyonun öne çıkan unsurları oldu. Hakemlerin titiz yönetimiyle müsabakalar adil şekilde ilerlerken, yerel kulüplerin ve antrenörlerin katkıları genç sporcuların deneyim kazanmasına olanak sağladı.

il müdürünün değerlendirmesi:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, organizasyona katılan tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve hakemlerimizi tebrik etti. Ringde ter döken sporcularımıza emekleri ve mücadeleleri için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

BOKS MÜSABAKALARINDA MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU