1299 Bilecikspor fileleri coşturdu
Bilecik U14 Gençler Ligi 2026-2027 sezonunun açılış haftasında A ve B gruplarındaki mücadeleler toplam 31 gole sahne oldu. B grubunda gerçekleştirilen Bilecik derbisinde 1299 Bilecikspor, 1969 Bilecikspor'u 12-0 yenerek averajla ilk sıraya yerleşti.
haftanın öne çıkan sonuçları:
B grubunda Vitraspor, deplasmanda Vezirhanspor'u 7-1 mağlup etti. Söğütspor ile Bilecik Gençlerbirliği Spor arasındaki karşılaşma ise 1-1 sona erdi. A ve B gruplarında toplam gol sayısı ligin açılış haftasında 31 olarak kayda geçti.
Diğer sonuçlarda Bozüyük Gücüspor kendi evinde BFA'ya 1-5 yenilirken, Lefke Birlikspor ise 2-1'lik skorla 4 Eylülspor'u geçti. Osmanelispor ilk haftayı BAY olarak geçti. BFA ve Lefke Birlikspor ilk haftayı 3 puanla kapatarak puanları paylaşmış oldu.
ikinci hafta programı:
Ligin ikinci haftasında B grubu ve A grubundan planlanan maçlar yarın oynanacak. Saat 13:00'te Bilecik Sentetik Sahası'nda 1299 Bilecikspor ile Vezirhanspor karşılaşacak. Aynı saate İstasyon Sentetik Sahası'nda Bilecik Gençlerbirliği Spor ile 1969 Bilecikspor karşı karşıya gelecek; Bozüyük Sentetik Sahası'nda ise Vitraspor ile Söğütspor mücadelesi başlayacak.
B grubunda yarın saat 13:00'te Bozüyük Sentetik Sahası'nda Osmanelispor ile Lefke Birlikspor eşleşecek; saat 15:00'te aynı sahada 4 Eylülspor ile Bozüyük Gücüspor karşılaşacak. Ligin ikinci haftasında BFA BAY geçecektir.
BİLECİK U14 GENÇLER LİGİ'NİN İLK HAFTASINDA 1299 BİLECİKSPOR KULÜBÜ GOL OLDU YAĞDI
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