Bilecikli sporculardan güçlü performans

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Yozgat'ta düzenlenen Minikler Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonasında Bilecikli sporcular toplam 4 madalya ile döndü. Takım, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya alarak il için kayda değer bir sonuç elde etti.

madalyaların dağılımı:

Zeynep Naz Sağlam, 48 kiloda rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

Buğlem Heybetoğlu 57 kiloda, Ahmet Buğra Kısa ise +73 kiloda mücadele ederek Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Ahmet Altınay 66 kiloda yer alıp Türkiye üçüncülüğünü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

tebrik ve değerlendirme:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Madalyalarıyla bizleri gururlandıran sporcularımızı ve antrenörümüz Serkan Can'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" diyerek takımın başarısını kutladı.

Bu sonuçlar, Bilecik'in minik kategorideki yetenek havuzunun güçlü olduğuna işaret ederken, sporcuların geleceğe dönük beklentilerini de yükseltti.

BİLECİKLİ SPORCULARDAN TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA 4 MADALYA