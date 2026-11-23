Kalecik Kalesi'nin silueti Erzincan'da dikkat çekiyor

Erzincan kent merkezinin yaklaşık 34 kilometre güneydoğusunda, Kalecik köyü yakınlarında yer alan tarihi kale, kökeni Tunç Çağına kadar uzandığı belirtiliyor. Dev kayalıkların zirvesindeki konumu ve görkemli görünümü, yapıyı bölge için önemli bir miras olarak ön plana çıkarıyor.

Tarihi ve mimari özellikleri:

Kale, sarp kayalıkların üzerine kurulmuş; gizli girişleri, küçük mağaracıkları ve kayalara oyulmuş taş merdivenleriyle öne çıkıyor. Bu özgün dokusu ve dramatik silueti, bazı ziyaretçiler tarafından dünyaca ünlü "Game of Thrones" dizisindeki kalelere benzetiliyor.

Ziyaretçi deneyimi ve erişim:

Ulaşımın güç olması, Kalecik Kalesi'nin geniş kitlelerce tanınmasını sınırlamış görünüyor. Ziyarete gelenler, hem ulaşımın zorluğundan hem de yapının ihtişamından söz ediyor. Kaleyi gezen Salih Yıldırım, "Kaleye ulaşımın zor olması gizli kalmasında etkili olmuş olabilir. Sosyal medyada bu kaleyi görmüştüm. Ulaşım her ne kadar bizi zorlasa da buraya gelip bu devasa kaleyi gördüğüm için kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

Erzincan'ın saklı kalmış tarihi yapılarından biri olarak tanımlanan Kalecik Kalesi, hem tarih hem de doğa meraklılarının keşfetmesi için öne çıkan bir nokta olarak dikkat çekiyor.

DEV KAYALIKLARIN ZİRVESİNDEKİ KALECİK KALESİ KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR