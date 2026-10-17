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Öğretmenler Köyceğiz'de yenilikçi sınıfta maarif modelini tartıştı

Köyceğiz Fen Lisesi Yenilikçi Sınıfı'nda düzenlenen iki günlük seminerde Dalaman, Datça, Köyceğiz, Muğla Büyükşehir, Ortaca ve Ula'dan öğretmenler Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni inceledi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 13:15

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Öğretmenler Köyceğiz'de yenilikçi sınıfta maarif modelini tartıştı

Seminerin kapsamı:

Köyceğiz Fen Lisesi bünyesinde kurulan Yenilikçi Sınıf'ta gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Semineri adı altında iki gün sürdü. Seminerde Dalaman, Datça, Köyceğiz, Muğla Büyükşehir, Ortaca ve Ula illerinden katılan öğretmenler bir araya geldi ve program içeriği ile uygulama yaklaşımları üzerinde çalıştı.

Katılımcı profil ve içerik odakları:

Etkinlik, farklı ilçelerden gelen öğretmenlerin mesleki gelişimini hedefleyerek, teknoloji ve tasarım derslerinin öğretim programına ilişkin yenilikçi yöntemlere odaklandı. Seminer boyunca katılımcıların program uygulamalarına dair görüşleri değerlendirildi ve öğretim materyallerinin kullanımına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Eğitmen değerlendirmesi ve teşekkür:

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Eğitmen Figen Namalır, seminere gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti belirtti. Namalır, eğitim ortamının hazırlanmasına katkı sunan Köyceğiz Fen Lisesi ve Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

KÖYCEĞİZ’DE TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ SEMİNERİ DÜZENLENDİ

KÖYCEĞİZ’DE TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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