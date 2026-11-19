Turnuva Bahçeşehir Spor Salonu'nda başladı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen voleybol turnuvası, Bahçeşehir Spor Salonu'nda oynanan açılış karşılaşmasıyla başladı. Organizasyon, il genelinden öğretmenleri sporun ortak paydasında buluşturmayı hedefliyor.

Etkinliğin amacı:

Turnuva, öğretmenlerin günlük çalışma temposunun dışına çıkarak sportif faaliyetlere katılmasını, meslektaşlarıyla birlikte vakit geçirmesini ve dayanışmayı güçlendirmesini amaçlıyor. Sporun birleştirici ve kaynaştırıcı etkisi kullanılarak eğitim camiasında sosyal etkileşimin artırılması hedefleniyor.

Beklentiler ve etki:

Organizasyon yetkilileri, etkinliğin 24 kasım kutlamalarına sportif bir renk katmasının yanı sıra öğretmenler arasında iletişimi ve motivasyonu yükselteceğini belirtiyor. Açılış müsabakasıyla başlayan turnuvanın ilerleyen günlerde daha geniş katılımla sürmesi ve öğretmenler arasındaki bağların güçlenmesi bekleniyor.

Bahçeşehir Spor Salonu'nda sürecek müsabakalar, hem rekabet hem de dostluk ortamı sağlayarak öğretmenlerin sahada bir araya gelmesine olanak tanıyor.

DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN VOLEYBOL TURNUVASI, BAHÇEŞEHİR SPOR SALONU’NDA OYNANAN İLK KARŞILAŞMAYLA BAŞLADI.