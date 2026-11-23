seçim süreci ve sonuçlar:

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) seçimleri 21 Kasım 2026 günü 30 meslek grubunda gerçekleştirildi. Seçimlerde Lütfü Yücelik’i destekleyen 25 meslek grubu sandıktan birinci çıkarak Yücelik’in yeniden başkanlığa doğru güçlü bir adım atmasını sağladı. Mevcut başkan Saim Özakalın’ı destekleyen 5 meslek grubu ise yarışta geride kaldı.

Yücelik, 2022 seçimlerinde aday olmamış, 4 yılın ardından yeniden aday olarak üyelerin güvenini kazanmış oldu. Bu dönüş, hem kişisel bir yeniden sahne alma hem de ETSO içinde geniş bir destek tabanının varlığına işaret ediyor.

yücelik'in mesajı:

Seçim sonrası konuşmasında Yücelik, "Bugün sadece bir seçimi kazanmadık; yılların emeğini, tecrübeyi, güveni ve ortak bir Erzurum hayalini taçlandırdık" diyerek sonucun kolektif bir başarının ürünü olduğunu vurguladı. Konuşmasında ayrıca, "Bu başarı tek bir kişinin değil, Erzurum için aynı heyecanı taşıyan, aynı hedefe inanan ve aynı sorumluluğu paylaşan büyük bir ailenin başarısıdır" ifadesine yer verdi.

Yücelik, yeni dönemin bir bitiş değil, aksine daha geniş bir mücadelenin başlangıcı olduğunu belirterek tecrübe, ekip dinamizmi ve ortak akıl vurgusunu ön plana aldı. Hedefleri arasında Erzurum’un ticaretini, sanayisini, üretimini ve istihdamını ileriye taşımak bulunduğunu söyledi.

yol haritası ve sorumluluk vurgusu:

Yücelik, herkesin temsil edilmesine önem vereceklerinin altını çizerek, "Kimseyi geride bırakmadan, kimseyi ötekileştirmeden, kapımızı herkese açık tutarak Erzurum için üretmeye devam edeceğiz" dedi. Bu ifade, yeni dönem yönetiminin kapsayıcılık ve ortak çalışma ilkelerine dayalı bir yaklaşım benimseyeceğinin sinyalini verdi.

Yücelik, güvene layık olma sorumluluğunu omuzlarında hissettiklerini ve Erzurum sevgisini rehber edinerek çalışacaklarını belirtti. Sözlerini, "Kazanan Erzurum oldu. Şimdi çalışma, üretme ve şehrimize değer katma zamanı" diyerek tamamladı ve dualarla yolculuğa çıkma dileğini paylaştı.

Seçim sonuçları, ETSO içinde yeni dönemde birlikte hareket etme çağrısını güçlendirirken, Yücelik'in liderliğinde atılacak adımların odağın yerel üretim, istihdam ve ticaretin güçlendirilmesi olacağı beklentisini pekiştiriyor.

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) SEÇİMLERİNDE KENDİSİNE DESTEK VEREN VE SANDIKTAN BAŞARIYLA ÇIKAN 25 MESLEK GRUBUYLA İPİ GÖĞÜSLEYEN LÜTFÜ YÜCELİK, "KİMSEYİ GERİDE BIRAKMADAN, KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDEN, KAPIMIZI HERKESE AÇIK TUTARAK ERZURUM İÇİN ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ." DEDİ.