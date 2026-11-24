program detayları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan yaklaşık 900 öğretmen ve personel, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen törende bir araya geldi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu ile başladı.

Etkinlikte eğitimci ve yazar Reyhan Çınar "Nezaket Kuralları ve Sözün İnceliği" başlıklı bir söyleşi sundu. Çınar, konuşmasında etkili iletişim, Türkçenin doğru kullanımı, nezaket ve hitabetin önemine vurgu yaparak katılımcılara edebî eserler ve sözlük okumalarını tavsiye etti.

konuşmalar:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, öğretmenlerin toplum ve kültürün gelişimindeki rolüne dikkat çekti. Baraçlı, etkinlikte "Bize göre sadece 24 Kasım değil, her gün öğretmenlerimizin günüdür. Öğretmen sadece eğitim veren kişi değildir; toplumu, kültürü ve değerleri öğreten, bir neslin gelişimine katkı sunan çok önemli bir rehberdir. Geleceğin şehri Kocaeli, sizlerle birlikte şekilleniyor" ifadelerini kullandı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç de öğretmenlerin çocukların ve gençlerin karakter, değer ve gelecek hayallerinin şekillenmesinde üstlendiği sorumluluğu vurgulayarak tüm eğitimcilerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

etkinlikler ve kapanış

gösterimler ve yarışma:

Program sırasında öğretmenler için hazırlanan motivasyon videosu gösterildi ve katılımcıların isimlerinin yer aldığı Kocaeli haritası sergilendi. Etkinlikte ayrıca KO-MEK Sepeti'nde kadın üreticilerin el emeği ürünleri hediye olarak dağıtıldı. KO-MEK usta öğreticilerinin müzik dinletisi ile program devam etti.

Etkinliğin son bölümünde Kahoot üzerinden bilgi yarışması düzenlendi ve dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi. Buluşma, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN YAKLAŞIK 900 ÖĞRETMEN VE PERSONEL, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA BULUŞTU.