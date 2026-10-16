Okan Buruk için dönüm: Galatasaray'ın başında 150. lig sınavı

Okan Buruk 150. lig maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Bu karşılaşma, teknik direktör Okan Buruk için sarı-kırmızılıların başında Süper Lig'de 150. maç olma özelliği taşıyor.

lig performansı:

Buruk, Galatasaray'ın başında Süper Lig'de geride kalan 149 maçta 118 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Bu dönemde kaydedilen 2 hükmen galibiyet istatistiklere dahil edilmedi.

Ayrıca Buruk, bu süreçte bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesine ulaşan teknik direktör olarak kayıtlara geçti.

kupa başarıları ve derbi istatistikleri:

2022 yılında takımın başına geçen 52 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray ile üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu elde ederek Fatih Terim'in serisine ortak oldu. Kulüple birlikte ayrıca 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Turkcell Süper Kupa zaferi yaşadı.

Buruk döneminde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile ligde oynanan 25 maçın 14'ünü Galatasaray kazandı, 5'ini kaybetti, 6'sından beraberlikle ayrıldı. Takımlara göre dağılım şu şekilde: Fenerbahçe 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet; Beşiktaş 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet; Trabzonspor 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet.

Gençlerbirliği mücadelesi, Buruk'un ligdeki istikrarını sürdürme ve başarı grafiğini daha da ileriye taşıma fırsatı olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK, GENÇLERBİRLİĞİ KARŞILAŞMASIYLA SARI-KIRMIZILILARIN BAŞINDA TRENDYOL SÜPER LİG'DE 150. MAÇINA ÇIKACAK.