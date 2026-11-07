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Okan Buruk milli arayı fırsat bildi: RAMS Park zeminine müdahale edecekler

Okan Buruk, Amedspor maçı sonrası RAMS Park zeminini milli arada düzelteceklerini ve Osimhen’in dönüş sürecini gün gün izleyeceklerini açıkladı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 23:01

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Okan Buruk milli arayı fırsat bildi: RAMS Park zeminine müdahale edecekler

maçın gidişatı ve sakatlıklar:

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, evinde Amed Sportif Faaliyetler karşısında 4-3 kazanırken teknik direktör Okan Buruk maçın akışını değerlendirdi. Erken golle maça iyi başladıklarını, ilk yarıyı 2-0 önde kapattıklarını ancak 3-0 sonrası gelen frikik golüyle oyunun ritminin değiştiğini, skorun 4-2 olmasının ardından fırsatları değerlendiremediklerini belirtti.

Buruk, takımın genel olarak iyi oynadığını ve oyuncularını tebrik etti. Birçoğunun milli takıma gideceğini söylerken, karşılaşmada üzüntü yaratan sakatlıkların bulunduğunu vurguladı. Osimhen’in sakatlığı ile bugün oyundan çıkan Leoa için yarın kontrollerin yapılacağını ifade etti.

iç saha performansı ve RAMS Park zemini:

Buruk, iç saha başarısına dikkat çekerek son dönemdeki performansı değerlendirdi. Öne çıkan veri olarak iç sahadaki 41 maçlık yenilmezlik özelinde bakılması gerektiğini, beşinci sezonda sahalarında sadece iki mağlubiyetleri olduğunu ve evlerinde dört şampiyonluk kutlaması yaptıklarını söyledi. Taraftar desteğinin yaratılan atmosferle doğru oyun anlayışını beslediğini vurguladı.

RAMS Park zeminiyle ilgili soruya ise kulübün daha önce maliyetlerle zemini yenilediğini ancak çimlerin saha ile adaptasyonunda sorun yaşandığını anlattı. Bir firma ile çalışıldığı halde istenen sonucun alınamadığını, milli arada sahayı düzeltmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti ve saha kalitesinin futbolcu sağlığı açısından önemini yineledi.

orta saha tercihleri ve oyuncu değerlendirmeleri:

Orta sahada oyuncu sayısının kalabalık olmasının tercih yapmayı zorlaştırdığını söyleyen Buruk, Ngaha ve İlkay örneğini vererek genç oyunculara süre vermek istediklerini belirtti. Ngaha’yı ileriye dönük bir yetenek olarak gördüklerini, İlkay’ın ise takımın ağabeyi konumunda olduğunu ifade etti.

Aleksey Batrakov hakkında konuşan Buruk, oyuncunun hem savunma hem hücum yönüyle takıma önemli katkı sağladığını; ön alan baskısına gitmesi, orta sahaya yardım etmesi ve dönen topları geçiş hücumuna çevirmesinin değerli olduğunu söyledi. Batrakov’un oyun görüşünü, sürekli yüzde yüz vermesini ve milli araya kadar art arda çok maç oynamasının yönetilmesi gerektiğini ekledi.

Osimhen’in sahaya dönüş sürecinin net bir süresi olmadığını, tahmini sürelerin bulunduğunu ve bu sürecin gün gün takip edileceğini belirtti. Milli aranın iki haftalık bir kazanç sağladığını, oyuncuyu kısa süreler için risk etmeyeceklerini vurguladı. Lucas Torreira içinse Buruk, oyuncunun beşinci sezonunda her maçta yüzde yüzünü verdiğini, saha içi ve saha dışı liderliğinin takım için önemli olduğunu söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli maçlar için verilecek arada RAMS Park&#039;ın zeminini...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli maçlar için verilecek arada RAMS Park'ın zeminini düzeltmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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