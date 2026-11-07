Nuri Şahin: Göztepe'nin taktiğini çözmek kolay, uygulaması zor

Başakşehir zorlu deplasmanda takım karakterini ortaya koydu

Trendyol Süper Lig’in 10. hafta maçında Başakşehir FK, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Nuri Şahin değerlendirmelerde bulundu.

maçın kırılma anları:

Şahin, karşılaşmanın ilk 10-15 dakikasında gol yemeden önce skoru artırabilecek pozisyonlar yakaladıklarını söyledi. "Çok zor bir deplasmanda zor bir rakibe karşı ilk 10-15 dakika gol yiyene kadar skoru artırabilecek pozisyonlar yakaladık. Kırılma anı yaşadık ama oyuncularım durmadı, devam ettiler. Onları tebrik ediyorum. Bugün çok değerli, 3 puandan çok daha fazlasını kazandığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

taktik değerlendirmesi ve oyuncuların rolleri:

Göztepe ile ilgili değerlendirmesinde Şahin, rakibin oyun stilinin analizinin kolay olduğunu ancak sahada uygulamanın güç olduğunu vurguladı: "Göztepe'nin analizi çok kolay ama uygulaması en zor rakip." Forvetlere yönelik talimatlarından da söz eden teknik adam, "Forvetlerime, öndeki 3 oyuncuma hafta başını ilk söylediğim şey yorulana kadar, artık koşamayacağınız an gelene kadar kaleciye baskı yapmalarını istedim. Çünkü Göztepe çok uzun top kullanıyor. İkinci top çok oynuyor. Forvet oyuncularım ve kanatlar hepsi çok iyi iş çıkardılar." dedi.

Şahin, sezonun başında yaşanan olumsuzluklara rağmen takımın birden fazla kırılma anını atlattığını belirtti: "Çünkü sadece bir kırılma anı yaşamadık, birkaç tanesini yaşadık sezonda çok çok yeni çok erken sezonda ama biz bu 11-12 haftaya çok şey sığdırdık. Negatif anlamda çok şey sığdırdık ama artık biraz önümüzü gördüğümüzü düşünüyorum."

Son olarak oyuncularının birlikteliğini överek sözlerini noktalayan Şahin, özellikle kadroya son haftalarda tekrar giren isimleri örnek gösterdi. "Ama oyuncularım her zaman yanımızda oldu. Bize her zaman destek çıktı. Bir kere bile bize idmanlarda olsun, maç planlarında olsun biz bunu niye yapıyoruz? Bir ters bakış hiç öyle bir şey hissetmedim. Herkes birbirine inanıyor, herkes birbirine güveniyor. Bugün de birkaç tane çok güzel örnek yaşadık. Onur Bulut gibi, Edin Visca gibi, haftalardır belki Onur Bulut kadroya giremiyordu. Onların hepsinin adına çok çok mutlu oldum," dedi.

Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, Göztepe'nin analizi çok kolay ancak uygulaması çok zor bir rakip olduğunu söyledi.