Eskişehir'de güvenlik odaklı eğitim toplantısı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde gerçekleştirilen eğitim semineri, Firuz Kanatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı. Programa; İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Hancı ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emniyet Teşkilatı yöneticileri katıldı.

seminer kapsamı ve hedefleri:

Okullarda güvenli eğitim ortamlarının oluşturulması hedefiyle düzenlenen seminerde, okul bahçe görevlilerine yönelik bilgilendirme yapıldı. Oturumlarda sahada karşılaşılabilecek durumlara ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar ve önleyici tedbirler ele alındı.

iş sağlığı ve öğrenci güvenliği:

Eğitim programında ayrıca iş sağlığı ve güvenliği konularında uygulamalı bilgiler paylaşıldı. Seminerin amacı, görevli personelin bilinçlendirilmesi yoluyla öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik farkındalığın artırılması olarak açıklandı.

ESKİŞEHİR'İN ODUNPAZARI İLÇESİNDE OKUL BAHÇE GÖREVLİLERİNİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ.