Okul bahçesinde şiddet davası: sanık savunmaları ve eksik raporlar duruşmayı erteledi

Eskişehir'de okul bahçesindeki saldırı

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Hacı Arif Bey Sokak'taki bir okul bahçesinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki M.S.K. sırt ve kafa bölgesinden bıçaklanırken, babası Mehmet M.K. (48) darbedildi. Yaralı baba ve oğul, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler D.G. (19), E.D. (19) ve E.T. (19), adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler hakkında "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı ve duruşma Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

sanıkların savunmaları:

Tutuklu sanık D.G., olay yerine arkadaşının (E.D.) ricası üzerine gittiğini, suçlamaları kabul etmediğini belirtti. D.G., olay anında arkadaşıyla birlikte müdahalede bulunduğunu, kendisinin babayla boğuşma halinde olduğunu ve mağdurun "Bıçaklandım" diye bağırması üzerine ayrıldıklarını ifade ederek serbest bırakılmasını talep etti. Tutuklu sanık E.D. önceki savunmalarını yineleyip pişman olduğunu söyleyerek tahliye talep etti. E.T. ise kimseyi azmettirmediğini ve kimseye bıçaklama talimatı vermediğini savunarak aylardır tutuklu bulunmanın aileleri açısından mağduriyete sebep olduğunu belirtti ve tahliyelerini istedi.

savunma talepleri ve duruşma kararı:

Sanık avukatları, müvekkillerinin mağduru bıçaklayan eylemin içinde yer almadıklarını, olayın baba ile yaşanan arbede ile mağdurun bıçaklanması olmak üzere iki ayrı gelişme şeklinde gerçekleştiğini öne sürdü. Müdafiler, dosyaya sunulan doktor raporları ve telefon inceleme raporlarında aleyhe delil bulunmadığını belirtti ve müvekkillerin uzun süredir tutuklu olduğunu vurgulayarak tahliye veya adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik evrakların tamamlanması ve raporların beklenmesi gerekçesiyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Duruşmada tutuklu sanıklar ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu kaydedildi; dava süreci raporların tamamlanmasına göre devam edecek.

ESKİŞEHİR'DE BİR OKUL BAHÇESİNDE 17 YAŞINDAKİ GENCİN BIÇAKLANDIĞI, BABASININ İSE DARBEDİLDİĞİ OLAYA İLİŞKİN HAKLARINDA "KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" SUÇUNDAN DAVA AÇILAN 3 TUTUKLU SANIĞIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ. DURUŞMADA SAVUNMA YAPAN SANIKLAR VE AVUKATLARI TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU.