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Okul bahçesinde sirenle durdu: Şehzadeler öğrencilerinden Atatürk anması

Manisa Şehzadeler'deki Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu öğrencileri, 10 Kasım'da çalan sirenle iki dakikalık saygı duruşu ve şiirlerle Atatürk'ü andı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Okul bahçesinde sirenle durdu: Şehzadeler öğrencilerinden Atatürk anması

Törenin başlangıcı:

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu bahçesinde düzenlenen anma etkinliğine okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88’inci yılı anısına gerçekleştirildi.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle okulda hayat adeta durdu. Öğrenciler ve öğretmenler, o saatte iki dakikalık saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı coşkuyla okundu.

Okul müdürünün mesajı:

Okul Müdürü Barış Karataş, törende yaptığı konuşmada Atatürk'ün millet için taşıdığı anlamı ve Cumhuriyet'in temel değerlerinin önemini vurguladı. Karataş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle andıklarını belirtti.

Öğrenci etkinlikleri:

Programın ilerleyen bölümünde öğrenciler, Atatürk'ün vatan sevgisini, bağımsızlık mücadelesini ve Cumhuriyet'e kazandırdığı değerleri anlatan şiirler seslendirdi. Küçük yaşlarına rağmen ciddi ve duygulu bir biçimde yapılan sunumlar izleyicilere etkileyici anlar yaşattı.

Anma programı, öğrencilerin sahnelediği gösteriler ve Atatürk'ün aziz hatırasına duydukları saygıyı dile getirmeleriyle sona erdi. Etkinlik, okul topluluğunda birlik ve tarih bilincini güçlendirmeyi amaçladı.

MANİSA&#039;NIN ŞEHZADELER İLÇESİNDE BULUNAN DR. ÖMER FARUK MERİÇ İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ, TÜRKİYE...

MANİSA'NIN ŞEHZADELER İLÇESİNDE BULUNAN DR. ÖMER FARUK MERİÇ İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü EBEDİYETE İRTİHALİNİN 88'İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE DÜZENLENEN DUYGU YÜKLÜ PROGRAMLA SAYGI VE MİNNETLE ANDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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