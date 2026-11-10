Manisa’da 155 kişilik öğretmen ve öğrenci topluluğu sahneye renk kattı

Maarif Orkestra ve Korosu Manisa sahnesinde

Manisa'da öğretmen ve öğrencileri aynı sahnede buluşturan Maarif Orkestra ve Korosu, kentteki sanat hayatına iddialı bir katılım sundu. Toplam 155 kişiden oluşan topluluk; 100 öğrenci ve 55 öğretmenden oluşan kadrosuyla konserler verirken, Cumhuriyet’in 103. yılına özel hazırlanan kliple de dikkat çekti.

Kuruluş ve ilk performanslar:

Manisa Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmeni olan Mesut Barış, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki projeye 2025 yılında dahil olduklarını, ilk adım olarak Eylül 2025'te 100 öğrenciden oluşan Maarif Korosu Çocuk Topluluğu'nu kurduklarını aktarıyor. Yaklaşık altı aylık hazırlığın ardından topluluk Gençlik Haftası kapsamında ilk konserini gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak 55 öğretmenin katılımıyla öğretmenler topluluğu da oluşturuldu.

Konser düzeni ve sahne dili:

Topluluk, senfonik altyapı ile Batı ve Türk müziği enstrümanlarını bir arada kullanıyor; ayrıca Maarif Halk Dansları Topluluğu da gösterilere destek veriyor. Haziran ayında öğretmenler ve öğrencilerin birlikte sahne aldığı konser, mezunların ve katılımcıların ortak emeğiyle hazırlandı. Çalışmalar, Manisa Güzel Sanatlar Lisesi’nin konferans ve orkestra salonlarında sürdürülüyor.

29 Ekim klibi ve süreçte kazandıkları deneyim:

Topluluğun öne çıkan projelerinden biri, Cumhuriyet’in 103. yılına özel hazırlanan klip oldu. 54 öğrencinin stüdyo kayıtlarına katıldığı projede, besteciden gerekli izinler alındı ve Manisa’nın farklı noktalarında çekimler yapıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yetiştirilen klip beğeni topladı; Barış, çalışmanın öğrenciler için stüdyo ve kamera deneyimi sağladığını, öğretmenlerle birlikte üretmenin heyecan verici olduğunu vurguladı.

Genişleme hedefleri ve gelecek programları:

Topluluk, gelen yoğun talepler üzerine kadroyu büyütmeyi planlıyor. Barış, bu yıl öğretmenlerden 90’ın üzerinde başvuru aldıklarını ve başvuruların değerlendirilmesinin ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında yeni bir etkinlik düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi. İlerleyen dönemde ilçelerden öğretmen ve öğrencileri projeye dahil ederek daha kapsamlı programlar gerçekleştirmek ve Manisa’yı Türkiye genelinde üst sıralara taşımak istediklerini belirtti.

Topluluğun yıl içindeki planları arasında Öğretmenler Günü etkinliği, Çanakkale Haftası’na yönelik program ve yıl sonu için kapsamlı bir gösteri yer alıyor. Çalışmaların organizasyonunda okul müdürü Samet Güleryüz’ün mekân, ses sistemi ve lojistik desteği öne çıkarken, ekip yaklaşık her 15 günde bir bir araya gelerek ortak prova yapıyor.

MANİSA’DA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ AYNI SAHNEDE BULUŞTURAN MAARİF ORKESTRA VE KOROSU, KONSERLERİ VE CUMHURİYET’İN 103. YILINA ÖZEL HAZIRLADIĞI KLİPLE SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNİ TOPLUYOR. 100 ÖĞRENCİ VE 55 ÖĞRETMENİN YER ALDIĞI TOPLULUK, YENİ DÖNEMDE KADROSUNU GENİŞLETEREK MANİSA’NIN SANAT HAYATINA DAHA FAZLA KATKI SUNMAYI HEDEFLİYOR.