kütahya ambulans ekibine afet ve yangınlara karşı pratiğe odaklı hazırlık eğitimi

kütahya il ambulans servisi personeline yönelik eğitim programı

Kütahya İl Ambulans Servisi Başhekimliği personeline yönelik düzenlenen eğitim programında, AFAD Kütahya İl Müdürlüğü uzmanları tarafından afetlere ve yangınlara karşı farkındalık kazandırılması hedeflendi. Program, personelin hem teorik bilgi düzeyini artırmayı hem de uygulamalı becerilerini geliştirmeyi amaçladı.

eğitimin içeriği ve ana başlıklar:

Afet Farkındalık Eğitimi kapsamında katılımcılara; afet öncesinde alınması gereken tedbirler, afet anında doğru davranış kalıpları ve afet sonrasında yapılması gereken planlama unsurları üç ana başlık halinde anlatıldı. Yangın Farkındalık Eğitimi'nde ise yangın çeşitleri, yangınların çıkış nedenleri, yangınların önlenmesi ve yangından korunma yöntemleri sistematik biçimde ele alındı.

uygulamalı tatbikatla bilgilerin pekiştirilmesi:

Eğitimlerin ardından personele, öğrendiklerini gerçek koşullara yakın şekilde deneme imkânı sağlamak üzere yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Tatbikat sırasında ekiplerin müdahale sırası, söndürme teknikleri ve koordinasyon becerileri uygulamalı olarak test edildi; bu sayede bilgi ve uygulama arasındaki bağlantı güçlendirildi.

Program, sağlık hizmetleri sunan ekiplerin afet ve acil olaylara müdahadelerinin etkinliğini artırmaya yöneliktir. Eğitimler sayesinde ambulans personelinin hem kendi güvenliklerini sağlama hem de hasta ve çevre güvenliğini koruma kapasitesinin yükseltilmesi hedeflendi.

Son olarak, programda emeği geçen uzman eğitmenlere teşekkür edildi ve katılım gösteren İl Ambulans Servisi Başhekimliği personeline katkılarından dolayı takdir sunuldu. Eğitimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanmasının, sahada verilen hizmet kalitesine olumlu yansıyacağı vurgulandı.

KÜTAHYA AMBULANS SERVİSİ PERSONELİNE AFET VE YANGIN EĞİTİMİ VERİLDİ