Okul bahçesini savuran fırtına: Salacak'ta ağaç devrildi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına, Üsküdar ilçesi Salacak Mahallesi'nde bulunan bir anaokulunun bahçesindeki ağacın devrilmesine yol açtı. Fırtınanın etkisiyle kökünden sökülen ağaç, bahçede bulunan bazı oyun malzemelerine ve okul kapısında park halindeki araca çarptı.

Zararın kapsamı:

Devrilen ağaç, anaokulunun bahçesindeki oyuncaklara zarar verirken, okul girişinde park halinde bulunan aracın da hasar görmesine neden oldu. Olayın olduğu alanda güvenlik riski oluşturan devrilmiş ağaç görüldü.

Olası tehlikenin önlenmesi:

Olay sırasında okulda öğrencilerin bulunmaması, muhtemel bir facianın önüne geçti. İstanbul genelinde etkili olan meteorolojik koşulların kentte çeşitli olumsuzluklara yol açtığı bildirildi.

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINANIN ARDINDAN ÜSKÜDAR’DA BİR ANAOKULUNUN BAHÇESİNDEKİ AĞAÇ DEVRİLDİ.