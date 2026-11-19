Eskişehir'de kapatılan çevre yolu şeridini kullanan sürücüler tepkilere yol açtı

Eskişehir'de, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe dubalarla kapatılan sol şerit'i kullanan bazı sürücüler, yolda bulunan diğer sürücüler ve çevredekilerin tepkisini topladı.

Olayın ayrıntıları:

Ankara istikametinde gerçekleşen olayda, üç şeritli yolun sol tarafı güvenlik amacıyla dubalarla kapatıldı. Trafik akışı, haber alındığı sırada orta ve sağ şerit üzerinden sağlanıyordu. Buna rağmen bazı araçların dubalarla kapatılan sol şeritten ilerlediği görüldü.

Sürücü davranışının yarattığı riskler:

Bu tür uygulamalar, hem yol üzerindeki bakım çalışmalarının güvenliğini hem de diğer sürücülerin trafikteki akışını doğrudan etkiliyor. Kapatılan şeridin kullanılması, hareketliliği zorlaştırarak ani manevralara ve yoğunluk artışına yol açabiliyor; o esnada yolda bulunan sürücüler ve çevredeki vatandaşlar da bu durumdan rahatsızlık duydu.

Gözlemlere göre, kurallara uyan sürücüler ve çevredeki vatandaşlar, şerit ihlalinde bulunan araçlara tepki gösterdi; olayla ilgili yetkililerin veya uygulanan yaptırımların detayları haberde yer almıyor.

ESKİŞEHİR ÇEVRE YOLUNDA BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DUBALARLA TRAFİĞE KAPATILAN SOL ŞERİTTEN İLERLEYEN BAZI SÜRÜCÜLER, KURALLARA UYAN DİĞER SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ.