Okul koridorlarında bilinç: çocuk polisi 270 kişiye güvenlik eğitimi verdi

Erzincan'da çocuk polisi bilgilendirme programı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin ve öğretmenlerin kişisel güvenlik bilincini artırmak amacıyla bilgilendirme çalışması yürüttü. Program kapsamında, önleyici tedbirler ve günlük hayatta alınabilecek basit önlemler anlatıldı.

Programın kapsamı:

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda ve Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla düzenlenen eğitimler, İpekyolu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Elaattin Elmas Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. Etkinliklerde toplam 270 öğrenci ve öğretmene yönelik bilgilendirme yapıldı.

Vurgulanan konular ve hedefler:

Programlarda öğrenci ve öğretmenlere kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri ile hırsızlık ve dolandırıcılıktan korunma yolları aktarıldı. Polisler, öğrencilerin güvenli, bilinçli ve huzurlu bir eğitim hayatı sürdürebilmeleri için bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin önemine dikkat çekti.

Yetkililer, benzer çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, aile ve okul iş birliğinin güçlendirilmesinin güvenlik farkındalığını artırmada kilit rol oynadığını vurguladı.

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