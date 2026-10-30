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Okul önündeki arbedede görevlinin müdahalesi sonucu veli ayağından vuruldu

İstanbul Valiliği, Avcılar’da okul önünde çıkan tartışmada bir velinin bekçi tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildiğini ve hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 12:06

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Okul önündeki arbedede görevlinin müdahalesi sonucu veli ayağından vuruldu

Olayın ayrıntıları:

İstanbul Valiliği, Avcılar'da Ambarlı Mahallesi'ndeki bir ilkokulun önünde 30 Ekim Cuma günü saat 09.15 sıralarında meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasına göre tartışma, veliler arasında trafik nedeniyle başladı ve okul önünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi G.Ö. müdahale etti.

Müdahale ve gelişmeler:

Açıklamada, tartışmanın taraflarından M.S.'nin müdahaleye ilişkin olarak saldırgan tavırlar sergilediği ve bekçi G.Ö.'yü darp ettiği belirtildi. Bekçinin önce biber gazıyla müdahalede bulunduğu, M.S.'nin saldırısını sürdürmesi üzerine ayağından vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Olay sonrası sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.S.'nin tedavi altına alındığı ve valiliğin bildirdiğine göre hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Soruşturma ve mevcut kayıtlar:

Valilik ayrıca, M.S.'nin çeşitli suçlardan 7 suç kaydı bulunduğunu açıkladı. Olayla ilgili adli işlemler başlatılmış olup, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Valilik açıklaması, okul çevresinde güvenliğin sağlanması ve benzer olayların önlenmesine yönelik tedbirlerin önemine vurgu yaptı; sürecin yetkili mercilerce yürütüldüğü kaydedildi.

AVCILAR’DA OKUL ÖNÜNDE VELİ VURULDU

AVCILAR’DA OKUL ÖNÜNDE VELİ VURULDU

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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