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Okul önünde yaya geçidinde kaza: Gazipaşa'da öğrenci yaralandı

Gazipaşa Pazarcı Mahallesi'nde yaya geçidinden geçen öğrenci O. D.'ye, 07 CMD 369 araç çarptı; yaralı öğrenci Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Okul önünde yaya geçidinde kaza: Gazipaşa'da öğrenci yaralandı

kaza ve olay yeri:

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, saat 12.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Deniz Yolu üzerinde bulunan Ahmet Tuncer İlkokulu önünde trafik kazası yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen öğrenci O. D.'ye, sürücü D. E. yönetimindeki 07 CMD 369 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle öğrenci yaralandı.

ilk müdahale ve hastaneye sevk:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi yaptı. Ardından O. D., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı ve olay yerinde inceleme sürüyor.

GAZİPAŞA İLÇESİNDE YAYA GEÇİDİNDEN KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN ÖĞRENCİYE OTOMOBİL ÇARPTI

GAZİPAŞA İLÇESİNDE YAYA GEÇİDİNDEN KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN ÖĞRENCİYE OTOMOBİL ÇARPTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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