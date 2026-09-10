Okula dönüşte ağız kontrolü çocuğun derse odaklanmasını destekler

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ailelerin okul hazırlıkları arasında diş ve ağız sağlığını gözden geçirmesi, çocuğun öğrenme sürecini dolaylı yoldan olumlu etkileyebilir. Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi İpek Kınıkoğlu, okul dönemine başlamadan yapılacak diş hekimi değerlendirmesinin ağrı, enfeksiyon, çiğneme güçlüğü ve uyku problemleri gibi öğrenmeyi zorlaştıran sorunları erken saptamaya yardımcı olduğunu vurguluyor.

Neden okul öncesi diş muayenesi önemlidir:

Dr. Öğr. Üyesi İpek Kınıkoğlu, ağız ve diş sağlığının yalnızca çürüklerin yokluğu anlamına gelmediğini; çocuğun ağrısız uyuyabilmesi, rahat çiğneyebilmesi, konuşabilmesi ve gülümseyebilmesi gibi unsurların da sağlığın göstergeleri olduğunu belirtiyor. Kınıkoğlu, konuya ilişkin olarak şu noktaları öne çıkarıyor: "Diş muayenesi doğrudan \"başarı artıran\" bir uygulama değil, öğrenmeyi zorlaştırabilecek sağlık sorunlarını erken ortadan kaldıran koruyucu bir adımdır. Ağrıyan bir diş, çocuğun dikkatini sürekli olarak ağrıya çeker; çocuk öğretmeni dinlemekte, okuma yaparken odaklanmakta veya sınav sırasında düşüncesini sürdürmekte zorlanabilir."

Özellikle gece artan diş ağrısının uykuyu bölerek ertesi gün yorgunluk, huzursuzluk ve dikkat dağınıklığına yol açabileceği vurgulanıyor. Bu nedenle ağrı ve hassasiyetlerin giderilmesi, çocuğun derse odaklanmasını kolaylaştıran, günlük okul yaşamını konforlu hale getiren bir unsur olarak öne çıkıyor.

Tarama ile kapsamlı muayene arasındaki fark:

Okullarda yapılan ağız sağlığı taramalarının farkındalık ve yönlendirme açısından yararlı olduğunu belirten Kınıkoğlu, taramaların kapsamlı diş hekimi muayenesinin yerine geçemeyeceğini ifade ediyor. Tarama, belirgin sorunları ve acil tedavi gereksinimlerini hızlıca tespit etmeye yararken; kapsamlı muayenede çocuğun tıbbi ve dental öyküsü, çürük riski, diş etleri ve yumuşak dokular, dişlerin sürme durumu ve kapanış değerlendirmesi gibi ayrıntılar ele alınıyor. Gerekli görülen durumlarda radyografik incelemeler de muayeneye eklenebiliyor.

Kınıkoğlu, tarama sırasında tespit edilen bir sorunun aileyi doğrudan tedaviye yönlendirmesi gerektiğini, ancak doğru planlama ve uygun diş hekimine sevk ile tedavinin düzenlenmesinin önem taşıdığını belirtiyor.

Kontrollerin okul başlamadan, tatil döneminde yapılmasının da avantajı bulunuyor; bu sayede planlanan müdahaleler okul dönemindeki ani acil durumların önüne geçebiliyor. Kınıkoğlu, "Okul başladıktan sonra ortaya çıkan şiddetli diş ağrısı, yüz bölgesinde şişlik veya enfeksiyon gibi durumlar çocuk ve aile açısından çok daha zorlayıcı olabilir" uyarısında bulunuyor.

Spor yapan çocuklarda alınması gereken önlemler:

Spor yapan çocukların ağız sağlığı açısından ayrı değerlendirilmesi gerektiğine de dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi İpek Kınıkoğlu, travma riski olan sporlar için uygun ağız koruyucularının kullanılmasının önemine vurgu yapıyor. Bu uygulama, mevcut dişlerin korunması ve ileride oluşabilecek daha ciddi problemlerin önlenmesi açısından pratik bir önlem sunuyor.

Sonuç olarak Kınıkoğlu, sağlıklı bir ağzın çocuğun gündelik yaşamına etkisini şu sözlerle özetliyor: "Sağlıklı bir ağız; çocuğun ağrısız uyumasına, rahat beslenmesine, konuşmasına, gülümsemesine ve okul yaşamına daha kesintisiz katılmasına destek olur." Velilere yönelik öneri, okula dönüş hazırlıklarına ağız ve diş sağlığı kontrolünü de dahil etmeleri yönünde.

ATLAS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PEDODONTİ ANA BİLİM DALI’NDAN DR. ÖĞR. ÜYESİ İPEK KINIKOĞLU