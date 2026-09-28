Okulda silah sesi: Farabi Anadolu Lisesi'nde öğretmen hayatını kaybetti

Osmaniye Çardak'ta okulda silah sesi sonrası can kaybı

Osmaniye merkez Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde görevli Edebiyat Öğretmeni Mehmet Bilgili, ilk bilgilere göre yeğeni A.B. tarafından silahla vuruldu. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Bilgili'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

olayın gelişimi:

Okuldan yükselen silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar okula yöneldi. Olay yerinde yaşanan ilk dakikalarda okul çevresinde panik yaşandığı, öğrenci ve personelin kısa sürede güvenli bölgelere alındığı bildirildi. Emniyet birimleri olay yerinde inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

tanıkların anlattıkları:

Bölgede esnaflık yapan Murat Özer, iş yerindeyken duyduğu silah sesleri üzerine okula koştuğunu belirterek, "Esnafım, iş yerindeyken silah sesi geldi. Okula koştum, öğretmenin birisi vuruldu. Böyle bir olay yaşandı. Okulda herkes panikledi" dedi.

Olayın öğrenciler açısından yarattığı endişeye dikkati çeken bir başka görgü tanığı Özcan Özkan ise, "Benim oğlan Farabi Lisesi’nin arkasındaki okulda okuyor. Bu olayların artık sona ermesini istiyoruz. Çocuğumuzu okula gönderirken korkuyoruz. Yetkililer önlem alıyorlar ama daha ciddi önlemlerin alınması lazım" ifadelerini kullandı.

güvenlik ve soruşturma:

Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Şu ana kadar kamuoyuna yansıtılan bilgiler öğretmenin yeğeni tarafından vurulduğu yönünde olup, delil toplama ve olayın seyrine ilişkin ayrıntılar yürütülen çalışmalar sonucunda netleşecek. Olay yerinde alınan önlemler ve tanık ifadeleri incelemeye dahil ediliyor.

Yaşanan olay, okul çevresinde güvenlik önlemlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşların ve tanıkların ifadeleri, okullarda benzer olayların önüne geçilmesi için daha etkili tedbirlere duyulan ihtiyacı vurguluyor. Yetkili kurumların soruşturmayı tamamlaması ve resmi açıklamaların ardından olayın detayları netleşecek.

OLAY, MERKEZ ÇARDAK KÖYÜNDEKİ FARABİ ANADOLU LİSESİ'NDE YAŞANDI